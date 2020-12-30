ORSİAD Başkanı Çamur: Sanayici 2020’de iyi bir sınav verdi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, Türk sanayisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm olumsuzluklarına rağmen iyi bir sınav verdiğini belirterek, “Yeni yılda beklentimiz finansman sorunlara odaklanılması. Başarırsak, toparlanırız.” ifadesini kullandı.



Çamur yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılının dünyaya sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Türk ekonomisinin 2020’ye iyi bir giriş yaptığını ancak salgın nedeniyle diğer ülkeler gibi çok zor bir süreçten geçtiğini anımsatan Çamur, olumsuzluklara rağmen sanayicinin mücadeleden vazgeçmediğini vurguladı.

Çamur, Türk sanayi sektörünün son bir yıldaki mücadelesinin takdire değer olduğunu, bunun üretim, istihdam, ihracat ve yatırımlarda görüldüğünün altını çizdi.

Kamu ve finans kuruluşlarının sağladığı hibe, teşvik ve desteklere ulaşmaları noktasında üyelerinin yanında yer aldıklarını aktaran Çamur, “Birlik ve beraberlik içindeyiz, bugün dünden daha umutsuz değiliz. Yeni yılda beklentimiz finansman sorunlara odaklanılması. Başarırsak, toparlanırız. Yeter ki yeniden finansal istikrar tesis edilsin, üreten kesimin finansmana erişim konusundaki sorunları ortadan kaldırılsın, beklenen reformlar ivedilikle gerçekleşsin.” değerlendirmesinde bulundu.