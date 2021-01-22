Ormanya’da yaban hayatı canlanacak

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Ormanya’da, hayvanların sayılarının arttırılması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Ormanya’da 3 ayrı yaban hayat alanında 48 kızıl geyik, 42 alageyik, 38 dağ ceylanı, 21 yılkı atı, 11 tane karaca bulunuyor. Popülasyonları azalmaya yüz tutan hayvanların kendi doğal yaşam alanlarında popülasyonlarının arttırılması hedefleniyor. Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, Ormanya’da yaban yaşam alanında hayvanların muhafaza edildiğini söyleyerek, “3 ayrı alanda toplamda 48 adet kızıl geyik, 42 alageyik, 38 dağ ceylanı, 21 yılkı atı, 11 tane karacamız var. Sadece bu bölgeye bakan hayvan bakıcılarımız tarafından insanlarla diyaloğunun en az olabileceği şekilde bir beslenme rasyonumuz mevcut. Bu besleme rasyonumuz yaz ve kış olmak üzere farklı oluyor. Çeşitli besleme yemlerimiz var. Gözlem altında bunları takip ediyoruz. Kışın yem bulmakta zorlanan hayvanlara yem takviyesinde bulunuyoruz” dedi.

‘YABAN HAYVANLARININ TEDAVİLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

Yaban hayvanlarının Ormanya’da tedavilerini de gerçekleştirdiklerini ifade eden Alioğlu, şöyle konuştu:

“Temel amacımız yaban yaşam alanında bulunan hayvanların sayılarının artırılması, rehabilitasyon çalışmalarının gerçekleşmesi ve sonrasında doğada azalan noktalara tekrardan aşılanması. Oradaki popülasyonun artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda yaban hayat kurtarma ve rehabilitasyon merkezimizle ortak çalışmalar içerisinde Milli Parklar tarafından ya da vatandaşlar tarafından bize ulaşan yaban hayvanlarının her türlü tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Rehabilitasyon çalışmalarını tamamladıktan sonra yaban yaşam alanlarında izleme çalışmalarımız devam ediyor ve sonrasında da doğaya salım aşamasına kadar çalışmaları devam ettiriyoruz. Veteriner hekimlerimiz, biyoloğumuz, hayvan bakıcılarımız tarafından 24 saat gözlem altındalar. Bu hayvanlarda herhangi bir şekilde bir hastalık veya başka bir şey olduğunda gerekli müdahale yapılmaktadır.”

‘HAYVANLARI ÇİPTEN GEÇMİŞİNİ TAKİP EDİYORUZ’

Doğaya salınan hayvanlara çip taktıklarını belirten Alioğlu, “İnaktif çip uygulamamız mevcut, hastanemizde gerçekleştirdiğimiz tedaviler sonrasında veya doğaya saldığımız hayvanlara uyguladığımız inaktif çip sayesinde hasta geçmişi uyguluyoruz hayvanlarımıza. Kullandığımız çip uygulamasıyla oluşturduğumuz hasta geçmişiyle hayvanın daha önce aldığı tedaviler veya kullandığı herhangi bir tıbbi uygulama varsa bunlar kayıt altına alınır, sonrasında herhangi bir hayvan bize geldiğinde tarayarak çipten daha önce uyguladığımız tedaviler hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Bir hasta geçmişi oluşturmuş oluyoruz aslında hayvanlar için.”

FOTOĞRAFLI