Ormanları yaktıran teröristin etkisiz hale getirilmesi, Hataylıları sevindirdi

İzzet NAZLI- Yaşar CERİTOĞLU/BELEN (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde geçen yıl terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca çıkarılan orman yangınları talimatını veren ‘Demhat Sperti’ kod adlı terörist Mesut Taşkın’ın etkisiz hale getirilmesi, Hataylıları sevindirdi. Ormanı yakanların gereken cezayı almasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen vatandaşlar, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Geçen yıl 9 Ekim’de Hatay’ın Belen ilçesinde 9’u ormanlık, 6’sı kırsal alanda olmak üzere 15 ayrı noktada çıkan, rüzgarın etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan, yerleşim birimlerinde de etkili olan ve PKK’ya bağlı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ tarafından çıkarıldığı öne sürülen yangınların ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ormanları yakma talimatı veren teröristin ‘Demhat Sperti’ kod adlı Mesut Taşkın olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarla, Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanan bir eylemde kullanılmak üzere Suriye’den patlayıcı aktarmaya çalışan terörist Mesut Taşkın’ın yeri MİT tarafından tespit edildi. SİHA ile görüntülenen terörist, etkisiz hale getirildi.

‘GÜVENLİK GÜÇLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN’

Belen ilçesi İssume Mahallesi’nde oturan İhsan Yıldırım, ‘ormanları yakın’ talimatı veren teröristin etkisiz hale getirilmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, “PKK terör örgütü burada ormanı yakarak, bizim ciğerimizi de yaktı. Güvenlik güçlerimizden Allah razı olsun, buna sebep olanların bir tanesini öldürmüş, inşallah buna sebep olanların diğerlerini de öldürür. Bizim de ciğerlerimiz kurtulur” dedi.

‘OKSİJENSİZ KALDIK’

Ormanları yakın talimatı veren teröristin öldürülmesini müjde olarak haber aldıklarını dile getiren İzzet Sarp da bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını dileyerek, devletin tüm yetkililerine teşekkür etti.

Orman yangınlarının ardından zehir solumaya başladıklarını ve ormanları yakanları her gün lanetlediklerini söyleyen Mustafa Çelik ve Emine Güven ise teröristin etkisiz hale getirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

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