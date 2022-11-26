Ormanda cesedi bulunan Sakız cinayetinde aynı aileden 3 kişi tutuklandı

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İsa ÇİÇEK- LEVENT KIZILASLAN/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Karasu ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra ormanda, otomobilinde silahla vurulmuş cesedi bulunan Erdal Sakız (43) cinayeti soruşturmasında, aynı aileden 3 kişi tutuklandı.

Karasu ilçesi Kuru Dere Mahallesi’nde 9 Kasım tarihinde evinden otomobiliyle ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Erdal Sakız’ın 10 gün sonra Çam dağı ormanlık alanında otomobilinin içerisinde baş ve göğüs kısmında mermi ve ayrıca elinde ise tüfekle vurulduğu anlaşılan yara izi olan cesedi bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi ve Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde olayın ardından Kurudere Mahallesi’nde fındık tüccarı Ersin Koç’a ait iş yeri ve beraberinde ev ile eklentileri olan ahır içinde detaylı inceleme yapan Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bazı bulguları delillendirerek çalışma yürüttü.

3 YAKINI TUTUKLANDI

Jandarma karakolunda ifadeleri alınan Erdal Sakız’ın oğlu T.S, eşi N.S. ve ilişki yaşadığı öğrenilen N.B., kuzeni E.S., yeğeni R.S. serbest bırakıldı. Aralarında para meselesi oldukları öğrenilen fındık tüccarı Ersin Koç, eşi Lale Koç ve 16 yaşındaki oğulları S.K. tutuklandı. (DHA)

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