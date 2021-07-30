Ormancılara su taşırken hayatını kaybeden Şahin, son yolculuğuna uğurlandı/ Ek fotoğraf

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, jandarma ekiplerince narkotik köpeği ‘Roket'in de kullanıldığı operasyonda 13 kök kenevir ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle...