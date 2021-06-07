Orman yangınlarıyla mücadelesinde OGM’ye özel ödül

​​ANKARA, (DHA)- ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), ‘Orman Yangılarını Havadan İzleme, Değerlendirme ve Yönetme Platformu’ projesiyle ‘En İyi Gelişim Gösteren Proje’ dalında özel ödüle layık görüldü.

OGM, Türk Sanayici ve İş adamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen ‘E-Türkiye (eTR) Ödülleri’nde ‘Orman Yangılarını Havadan İzleme, Değerlendirme ve Yönetme Platformu’ projesiyle “En İyi Gelişim Gösteren Proje’ dalında özel ödüle layık görüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın himayelerinde düzenlenen tören, bu yıl pandemi nedeni ile çevrim içi olarak gerçekleşti. ‘En İyi Gelişim Gösteren Proje’ dalında özel ödül alan proje kapsamında 2021 yılında orman yangınları ile mücadelede 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında kullanılmak gerekli yazılım ve donamıma sahip 4 adet İHA’dan hizmet alınacak. OGM, İHA’lar aracılığı ile İstanbul’dan Hatay’a kadar uzanan yaklaşık bin 650 kilometrelik yangına birinci derecede hassas alanları İHA’lar aracılığı ile gözetlenecek. OGM proje ile birlikte, orman yangınlarına müdahalede güncel bilişim teknolojileri kullanılarak, yangına konu yaşam alanlarının havadan tespiti, alınan görüntülerin değerlendirilerek yangın hakkında anlık bilgilerin elde edilmesi, sayısal haritalardan hızlıca analiz edilmesini sağlarken, yangın sahasında ihtiyaç duyulacak makine, araç gereç ve personelin organize edilmesi, yangınla mücadele unsurlarının entegre şekilde koordinasyonu ve elde edilen bilgiler, görüntüler ve değerlendirmeler neticesinde hızlı, e​tkin ve kusursuza yakın bir yangınla mücadele organizasyonu yürütecek.

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