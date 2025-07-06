Türkiye, yaz aylarının başlamasıyla birlikte yeniden orman yangınlarıyla karşı karşıya. Yurdun birçok noktasında çıkan yangınlar, hem doğaya hem de yerleşim yerlerine büyük zarar veriyor. Yangınların çıkış nedenlerine ilişkin çalışmalar devam ederken, uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Bazı yangınların ise elektrik direklerinden kaynaklandığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Vatandaş dikkatli olmalı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu belirterek, vatandaşlara ormanlık alanlarda dikkatli davranmaları konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle sigara izmaritlerinin ve cam şişelerin ormanlık alanlarda bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, ormanlık bölgelerde mangal yakmanın ve anız ateşi bırakmanın da ciddi riskler taşıdığını belirtiyor. Yangın anında en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği hatırlatılıyor.

Elektrik Direklerinde İhmal mi var?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) iddiasına ve paylaştığı görüntülere göre, bazı orman yangınlarının çıkış sebebi olarak enerji iletim hatları gösteriliyor; özellikle rüzgârlı havalarda elektrik direklerindeki gevşek bağlantıların kıvılcım oluşturduğu ve bu kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu öne sürülüyor. Bu kapsamda, iletim hatlarının geçtiği bölgelerde çıkan bazı yangınlarla ilgili soruşturmalar başlatılırken, enerji firmalarının bakım ve denetim yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği araştırılıyor.