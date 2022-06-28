ORMAN YANGINLARI TERÖR SUÇU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ

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İBRAHİM ETHEM ÜNAL- Ankara’da siyasetin gündemi Muğla’da yaşanan orman yangınları. Orman yangınlarına neden olanların nasıl cezalandırılması gerektiği hem siyasiler hem de kamuoyu tarafından tartışılmaya devam ediliyor. Ormanları yakanların idam cezasına çarptırılması bile tartışılmakta. “Çevre Sorunlarında Bilinmeyen 100 Bilimsel Gerçek” ve “Dünyayı Kurtar: Temiz Çevrenin Bilimsel Sırları” gibi çok sayıda kitabın yazarı olan çevre bilimci Doçent Dr. Emrah Akyüz, orman yangınlarının terör kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Çevre sorunları üzerine bilimsel araştırmalar yapan Çevre Bilimci Doçent Dr. Emrah Akyüz , gazetemize verdiği özel demeçte Haziran ayıyla beraber Antalya’da başlayan ve Muğla’da devam eden orman yangınları ve bununla ilgili idam cezası konusunda toplumsal bilincin artırılması noktasında açıklamalarda bulundu.

“Ormanlar Tüm Canlıların Ortak Evidir.” diyen Doçent Dr. Akyüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ormanlar olmadan canlı yaşamının devam edebilmesi güçtür. Tüm canlı türleri yaşamlarını sürdürebilmek için ormanlara ihtiyaç duyar. En önemli oksijen kaynaklarımızdan bir tanesi olan ormanlar, canlılar için yaşanabilir iklim ve çevre koşullarının oluşturulmasında kilit role sahiptir. Bu nedenle ormanlara verilen zarar aslında tüm canlıların yaşamlarına karşı bir saldırıdır. Ormanların canlı yaşamındaki öneminden dolayı orman yangınlarını canlılara karşı kitlesel bir saldırı olarak değerlendirmek gerekmektedir.

“Orman Yangınları Çevresel Terördür.”

yüzyılın ikinci yarısından itibaren terör saldırıları boyut değiştirmeye başlamıştır. Klasik terör eylemlerinde silah ve benzeri tehlikeli araçlar kullanılarak doğrudan insanlar hedef alınırdı. Son yıllarda ise terör grupları çevrenin fiziksel ve biyolojik unsurlarını hedef almaya başlamıştır. Bu unsurların başında ise ormanlar gelmektedir. Ormanlık alanlara zarar vererek toplumda korku oluşturmak ve(ya) siyasi iktidardan tavizler koparmak terör örgütlerinin yeni stratejisini oluşturmaktadır. Bu strateji çevresel terör olarak adlandırılmaktadır.

“İdam Cezası Uygulanabilir Ceza Değildir.” diyen Doçent Dr. Emrah Akyüz, bu konudaki görüşlerini de şöyle dile getirdi: Peki, çevresel teröre karşı nasıl bir yaptırım uygulanmalıdır? Orman yangınları azaltmanın en etkin yollarından bir tanesi cezaların arttırılmasıdır. Caydırıcı cezalar ile orman yangınlarının önlenmesi ya da azaltılması mümkündür. Fakat medyada tartışılan idam cezası orman yangınları suçunda uygulanabilir değildir. Çünkü Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olan üye devletlerin iç hukuk sistemine bakıldığında idam cezasının uygulanmadığı görülmektedir. Ayrıca, dünyanın hiçbir ülkesinde orman yangınlarına idam cezası verilmemektedir. Türkiye’nin uluslararası ve bölgesel sözleşmelere uygun olarak hareket etmesi gerekmektedir.

“Orman Yangınları Terör Kapsamında Değerlendirilmelidir.”

Orman yangınlarının çevresel terör kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle bu suça karışanların terör suçu kapsamında yargılanması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk sistemi içerisinde bulunan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu terör suçunun kapsamını detaylı bir şekilde düzenlemektedir. Hem ormanlara hem de çevrenin diğer unsurlarına zarar vererek canlı yaşamına karşı kitlesel eylemde bulunanların 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanun kapsamında yargılanması gerekmektedir.