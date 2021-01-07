Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde orman ürünleri fabrikasının toz emme silosunda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Alanya’nın Kestel Mahallesi Dim Çayı mevkiinde bir orman ürünleri fabrikasında makinede oluşan arıza sonrası çıkan kıvılcımdan yangın çıktı. Toz emme silosunda çıkan yangını fark eden çalışanlar durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Maddi zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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