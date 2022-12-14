Orman müdürlüğünün kamyoneti ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Mehmet ALTINTAŞ/ GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Gediz ilçesinde, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kütahya-Gediz kara yolundaki Eskigediz beldesi yakınlarında meydana geldi. Hasan Helvacıoğlu’nun kullandığı 43 ABV 108 plakalı Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait kamyonet, karşı yönden gelen Ömer Özdemirci idaresindeki 06 EF 2065 plakalı otomobille, yağmur ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Hasan Helvacıoğlu ve aynı araçtaki Orman Bölge Müdürlüğü personelleri Tuğrul Çiçek ve Hakan Öksüm ile diğer aracın sürücüsü Ömer Özdemirci yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Hasan Helvacıoğlu, Tuğrul Çiçek, Hakan Öksüm ve Ömer Özdemirci olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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