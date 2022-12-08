‘ORMAN KÜTÜPHANESİ’, kitap tutkunlarını ağırlıyor

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ANTALYA’da, masalsı mimarisiyle 7’den 70’e herkesin beğenisini toplayan ‘Orman Kütüphanesi’, kitap meraklılarını ağırlıyor. Dokumapark içinde, 1500 metrekare alana kurulu, açık hava temalı kütüphanede 7 masal ve 1 hobbit evi bulunuyor.

Kepez Belediyesi’nin Dokumapark’ta 1500 metrekare alan üzerine kurduğu açık hava temalı ‘Orman Kütüphanesi’, Antalyalı çocukların yanı sıra kentte yaşayan yabancıların da ilgi odağı oluyor. Mimarisiyle masal kitabından çıkmış gibi görünen kütüphanede 4 binin üzerinde kitap, kitapseverlerin ilgisini çekiyor. Farklı yaş gruplarından yüzlerce kişi, kütüphaneye gelerek kitap okuyor, ağaçların arasında ders çalışıyor. Kuş sesleriyle huzurlu ortamın olduğu kütüphanede, Antalya’nın Akseki ilçesinin geleneksel Osmanlı mimarisini yansıtan 300 yıllık geçmişe sahip düğmeli evin replikası ile 7 masal ve 1 hobbit evi de bulunuyor.

Dokumapark Müdürü Emrah Ünlüsoy, bölgede 3 farklı kütüphane olduğunu belirterek, “Burası şehrin içinde ama şehrin dışındaymışsınız gibi zaman geçirilen bir yer. Bir vaha gibi, diyebiliriz. İnsanların ormanın içinde kitaplarla buluşabileceği, kendisi veya ailesiyle zaman geçirebileceği bir alan. 1500 metrekare alan sadece kitaba ayrıldı. 4 bin kitap orman kütüphanesinde bulunuyor. Aynı zamanda 130 bin farklı kitabın yer aldığı ‘Cemil Meriç Kütüphanesi’ de hemen yan tarafta. ‘Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi’ de bu bölgede yer alıyor” dedi.

ANNE- KIZ BİRLİKTE KİTAP OKUDULAR

Annesiyle birlikte orman kütüphanesine gelen Ecem Uzun (10), “Masalsı bir yer. Buraya ilk kez geldim ve çok sevdim. Kitap okuyorum, güzel zaman geçiriyorum” dedi.

Yasemin Uzun ise “Çok güzel bir yer. Artık kızımla buraya gelip kitap okumasını sağlayacağım” diye konuştu.

Rusya’dan 1 yıl önce gelip, Antalya’ya yerleşen Viktoria Terekhova da kızı Vaieria (6) ile kütüphaneyi merak ederek gezenler arasında yer aldı. Terekhova, “Yürüyüş yaptık, kitapları inceledik. Kızım kitapları çok seviyor. Çok güzel farklı atmosfer var. Masal gibi bir yer” dedi.

Yabancı dil eğitimi alan Hande Devranbay ise “Evde çalışmak yerine burada derslerimi, ödevlerimi yapıyorum. Sessiz bir ortam. Kuş sesleri arasında kitap okuyorum. Sürekli aynı masa olmasındansa farklı bir atmosfer olması ders çalışırken motive ediyor” diye konuştu.