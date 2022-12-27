Orman köylüleri seslerini Yenimahalle’den yükseltti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Türkiye Ormancılar Derneği tarafından düzenlenen ‘Türkiye Ormancılığında 98. Yıl’ buluşmasına katıldı. Buluşmada orman köylüleri sorunlarını, uzmanlar ise çözüm yollarını anlattı.

Ormancılar buluşmasına ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu belirterek etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Türkiye ne yazık ki her geçen gün daha da çoraklaşıyor, betonlaşıyor. Avrupa’nın hangi kentine giderseniz gidin şehirler ormanla dolu. Buralara da bina yapalım diye düşünen siyasetçiler, yerel yöneticiler yok. Oksijen bol, vatandaşlar doğayla iç içe sakin ve mutlu yaşıyor” dedi.

Halkı dinlemeden yola çıkanların hep başarısız olduğunu gördük

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında ormanların ranta açılmasının yarattığı tehlikeye dikkat çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu, “Orman köylülerimiz gelip sorunlarını anlattılar, bu işin uzmanları da çözümleri anlattı. Halkı, sorunu dinlemeden sorunu çözmek için yola çıkanların hep başarısız olduğunu gördük” sözleriyle toplumsal sorunların çözümünde sorunun muhataplarının da masada olması gerektiğini hatırlattı.

Üretimin önemine değinen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Kırsalda çalışan herkes ürettikçe Türkiye’nin büyümesine katkı verecektir. Tarım, ormancılık, hayvancılık stratejik alanlardır. Ormanı ağaç olarak görenler, o ağacı çıkar amaçlı görenler Türkiye’nin geleceğine de ihanet ediyorlar. Orman köylülerinin ormanları korumak için verdiği mücadele bugünün değil geleceğin de mücadelesi. Doğada her canlının bir görevi vardır. Doğanın en vahşi yaratığı da insandır” diye konuştu.

Ormanları yok etmek geleceğimize yapılan en büyük ihanettir

Özellikle sahil kesimlerinde hala rant için yeşil alanların katledildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bu bizim çocuklarımıza ve geleceğimize yapılan en büyük ihanettir. Ormanlara sahip çıkmak tek bir ağaç dikmek bile çok kıymetli. Onun için biz yerelde elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. 14 yılda 3 milyon metrekare ilçemize yeşil alan kazandırdık. Bulduğumuz her boş kamusal alanı ağaçlandırıyoruz” diye konuştu.