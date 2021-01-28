Orman işçilerine kar engeli

Şafak TAŞOYAR- Şenol AKSOY/ SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Saray ilçesinde etkili olan ve yükse kesimlerde 30 santimetreyi bulan kar, ormanda izinli ağaç kesimi yapan işçileri olumsuz etkiledi. İşçiler yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalarına ara verirken, kesilen odunların üzerleri karla kaplandı.

Trakya’yı etkisi altına alan kar yağışı, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde de etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü ilçede, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreyi buldu. İlçenin kırsal Sefaalan Mahallesi’nde geçimlerini ormandan odun keserek sağlayan vatandaşlar kar yağışından olumsuz etkilendi. Ağaç kesmek için izinli olarak gittikleri ormanda kar nedeniyle kesim yapamayan işçiler, daha önceden kestikleri ve üzerleri karla kaplanan ağaçlar üzerinde de çalışamadı.

Sefaalan Mahallesi Muhtarı Mehmet Özmen, mahallede birçok ailenin odunculuk yaparak geçimini sağladığını belirterek, kar yağışı nedeniyle çalışamadıklarını söyledi. Orman işçilerinin çalışmalarına ara verdiğini anlatan Özmen, “Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Yüksek kesimlerde 20 ile 30 santimetreye kadar çıktı. Mahallemizde

bulunan oduncu ve ormancılar da işlerine ara vermek zorunda kaldı. Yollarda ise kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Şu an için bir sıkıntı yok” dedi.

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