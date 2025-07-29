EBRU APALAK

Öz Ormancılık, Tarım, Avcılık ve Balıkçılık İşçileri Sendikası (Öz Orman İş) Genel Başkanı Settar Aslan, bugün (29 Temmuz 2025 Salı günü) Ankara’daki genel merkezinde Basın Buluşması’nda gazetecilerle bir araya geldi. Aslan, toplantıda orman yangınlarını ve kamu emekçilerinin maaşlarına yapılacak toplu sözleşme görüşmelerini değerlendirdi.

Orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan işçileri “ateş savaşçısı” olarak tanımladı. İşçilerin fiziksel ve psikolojik sınırlarını zorlayan şartlar altında çalıştıklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: “Üç dört gündür uykusuz çalışan insanlar var. Bu kişilerden verim bekleyemeyiz. Yangınlarla etkili mücadele için çift vardiya sistemine geçilmeli.”

4500 YENİ İŞÇİ HIZLANDIRILMIŞ EĞİTİMLE YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Orman yangınlarıyla mücadelede ekipman eksikliği olmadığını, yer ekiplerinin sayısının yetersiz olduğunu ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 15 bin işçi kadrosunu acilen tahsis etmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, yangınlara müdahalede geç kalınmaması için işçi sayısının artırılması, gece çıkan yangınların ise özel olarak araştırılması gerektiğini söyledi. Bakanlığın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 15 bin yeni yangın işçisi talebini karşılamadığını, 4500 işçi alımının emekli olanların yerini doldurduğunu aktardı. Aslan, “Bu sayı yetersizdir. Yangınlarda kayıplar yaşanıyor. Bu nedenle gerekli kadro derhal tahsis edilmelidir.” dedi.

Aslan, Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) teknik açıdan güçlü bir altyapıya sahip olduğunu kaydetti. 105 helikopter, 27 uçak, 1776 arazöz ve 831 ağır iş makinesinin envanterde yer aldığını söyledi. Ancak yangına müdahale eden personel sayısının yetersizliğine dikkat çekerek, “Şu anda 22 bin 700 işçimiz var, bunun 4500’ü yeni alındı. Bu kişiler hızlandırılmış eğitimle yangına giriyor ancak yeterli tecrübeye sahip değiller.” dedi.

“SAAT 17:00’DEN SONRA ÇIKAN YANGINLAR ARAŞTIRILMALI”

Saat 17.00’den sonra çıkan yangınların araştırılmasını öneren Aslan, şunları söyledi: “Gece saatlerinde hava araçları kullanılamıyor. Bu da yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Bugüne kadar 38 kişi bu nedenle tutuklandı. Kasıt ihtimali araştırılmalı.”

2028’de TUSAŞ’ın teslim etmesi planlanan 28 adet Skorsky tipi yangın söndürme helikopterinin süreci kolaylaştıracağını, bu araçların sadece yakıt masrafıyla kullanılacağını ve devriye görevinde bulunacağını açıkladı. Belediyelerin itfaiye ve diğer iş makinelerinin yangın durumlarında OGM’nin emrine verilmesi gerektiğini ve koordinasyonun sağlanması için bu uygulamanın önem taşıdığını söyledi.

“GREV KARARI ALINMAZSA YETKİMİZ DÜŞÜYOR”

Öte yandan Aslan, iktidarın kamu emekçilerine önerdiği yüzde 16’lık zam teklifine tepki gösterdi. Bu oranın yıllık yüzde 35 enflasyon oranı karşısında kabul edilemez olduğunu belirtti. Sendika olarak yasal sürelerinin dolmak üzere olduğunu, çözüm üretilmediği takdirde orman yangınlarına karşın grev kararı almak zorunda kalacaklarını söyledi. Aslan, “15-20 güne bitmezse grev kararı almak durumundayız.” ifadelerini kullandı. Grevin bir sonuç olduğunu “Grev hiçbir zaman amaç değildir. Grev bir sonuçtur.” diyerek belirtti.

Grev kararı alınmaması durumunda yetkilerinin düşeceğini, bunun müzakere sürecini en baştan başlatmak anlamına geleceğini ifade etti. Toplu sözleşme görüşmelerinin masada acil bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti. Grev kararının orman yangınları sırasında alınmasının zor bir karar olduğunu belirten Aslan, “Bu yangınların ortasında grev kararı alınır mı? Ancak çözüm orada görülüyor. Grev kararı alınmazsa yetkimiz düşüyor. O zaman sıfırdan başlamamız gerekiyor. Bu da hem çalışanı hem kamuoyunu mağdur eder.” diye konuştu.