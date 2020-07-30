Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, kurban kesilmesiyle birlikte vatandaşların büyük bölümünün bayramın ilk gününden itibaren piknik yapmaya gideceğini belirterek, “Vatandaşlarımız ormanlık alanlarda piknik yaparken, ateşleri kendileri için belirlenen noktalarda yakmalı. Veya piknik ateşini suyla söndürüp bundan emin olduktan sonra oradan ayrılmalı” dedi.

OGM Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarının yüzde 90’ının insan kaynaklı, yüzde 10’luk kısmının da yıldırım düşmesi sonucu gibi doğal sebepler nedeniyle meydana geldiğini söyledi. Dolasıyla ormanlardaki insan yoğunluğunun artmasıyla bu noktalarda yangın çıkma riskinin de arttığını belirten Karacabey, Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Karacabey, “Kurbanla birlikte vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu, bayramın ilk gününden itibaren piknik yapmaya gidecekler. Öncelikle vatandaşlarımız ormanlık alanlarda piknik yaparken, ateşleri kendileri için belirlenen noktalarda yakmalı. Veya piknik ateşini suyla söndürüp, bundan emin olduktan sonra oradan ayrılmalı. Köylülerimiz de anız yakmamalı ve araçlardan dışarı izmarit atılmamalı. Eğer uyarılara dikkat edilirse bu büyük yangınların, büyük felaketlerin önüne yüzde 90 oranında geçmiş oluruz. Dolayısıyla ben vatandaşlarımızdan bu bayram sürecinde azami hassasiyet göstermelerini istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

’21 BİN OGM ÇALIŞANI İLE NÖBETTEYİZ’

Kurban Bayramı’nın da içinde bulunduğu mayıs ve kasım dönemi en yüksek riskli dönem olduğuna dikkat çeken Karacabey, “Biz bu dönemde ekiplerimizin hepsini teyakkuz haline geçiriyoruz. Şu anda, başta Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli olmak üzere 21 bin OGM çalışanı ile nöbetteyiz. Vatandaşlarımız bayramlarını yaparken bu 21 bin kişilik kadro nöbette olacak. Arkadaşlarımız özellikle riskli bölgelerde daha temkinli olacak ve kritik noktalarda yangın söndürme araçlarıyla devriye atacaklar. Hava araçlarımız yine aynı şekilde teyakkuz halinde. Çıkacak en ufak yangına derhal müdahale edecek şekilde görevimizin başındayız” dedi.

‘EGE VE AKDENİZ BÖLGESİ, 1’İNCİ DERECE RİSKLİ’

Türkiye’nin Akdeniz iklim kuşağında bulunan bir ülke olduğunu belirten Karacabey, “22,7 milyon hektar ormanlık alanımızın yüzde 65’ini oluşturan başta Ege ve Akdeniz bölgelerimiz olmak üzere o bölgelerde bulunan ormanlarımız, 1’inci derecede yangın riski taşıyan ormanlarımız. Özellikle bu bölgede bulunan vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Ayrıca herhangi bir orman içinde ateş veya duman gören vatandaşlarımızın, bunu 24 saat hizmet veren ‘177’ numaralı orman yangını ihbar hattımıza haber vermesini istiyoruz” diye konuştu.

‘ORMANLARIMIZI TERMAL KAMERALARLA GÖZETLİYORUZ’

Daha sonra yangınlarına önlenmesi amacıyla çocuklara ve vatandaşlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını ancak uyarılara rağmen yangın çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade eden Karacabey, “Bunun için ormanlardaki yangınların gözetlenmesiyle ilgili Türkiye’nin 776 noktasında kurduğumuz kulelerimiz var. Burada bulunan personelimiz 7 gün 24 saat olarak sürekli ormanlarımızı gözetliyor. Ayrıca bu kulelerimizin 36’sını da insansız hale getirdik. Buralara koyduğumuz termal kameralarla ormanlarımızı gözetliyoruz. Ardından ekiplerimiz derhal yangın mahalline hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı.

ORMANDA ATEŞ YAKANA PARA CEZASI

Öte yandan piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlık alanların içinde ateş yakanlar hakkında idari işlem başlatıldığı ve para cezası kesildiği belirtildi. Yakılan ateşin orman yangınına neden olması durumunda da şüpheli hakkında adi işlem başlatıldığı ve ceza davası açıldığı ifade edildi.