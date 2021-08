Orman Genel Müdürü Karacabey: 134 yangını kontrol atına aldık, 10’unda çalışmalar sürüyor

ANKARA, (DHA)- ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, zorlu şartlara rağmen havadan ve karadan orman yangınlarıyla mücadelenin sürdürüldüğünü belirterek, “Özellikle rüzgar mücadelemizi zorlaştırıyor. 134 yangını kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca 6 gün içerisinde 86 kırsal alan yangınına da müdahale ettik” dedi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 28 Temmuz- 2 Ağustos arasında Türkiye’nin birçok ilinde çıkan toplam 144 orman yangınının 134’ünün kontrol altına alındığı, 5 ilde devam eden 10 yangının ise kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, tüm yangın ekipleri ile son ateş sönene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, “Pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz kontrol altına alınmayan Antalya Manavgat ve Marmaris yangınlarında maalesef can ve mal kayıpları yaşadık. Diğer yangınlarda da benzer durumların yaşanmaması için canla başla mücadelemiz sürüyor. Antalya’da 2, Muğla’da 5, Adana, Isparta ve Denizli’de 1’er adet olmak üzere, devam eden 10 orman yangını için toplam 16 su atan, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ve 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor” ifadelerini kullandı.

Can kayıplarından duydukları üzüntüyü belirten Karacabey, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yangınlara karşı verdiğimiz mücadelede Orman teşkilatı olarak iki kahramanımızı şehit vermenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Yine yangınlardan etkilenerek yaşamlarını yitiren 5 vatandaşımızı da kaybetmenin hüznü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, desteklerini esirgemeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.”

‘VATANDAŞLARIMIZA SORUMLULUK DÜŞÜYOR’

Yangınların yüzde 90’ının insan kaynaklı sebeplerden çıktığına işaret eden Karacabey, “Biz, her zaman olduğu gibi yangın sonrası alanın temizlenmesi, rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak burada vatandaşlarımıza da büyük bir sorumluluk düşüyor. İstatistiklerle bilindiği gibi yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı sebeplerden çıkıyor. Ormanları korumak vatanı korumaktır. Yeşil vatana sahip çıkmak için herkes hassasiyet göstermelidir” dedi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -