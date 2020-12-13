Orman bakımından 6 milyar TL gelir elde edildi

Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,(DHA)- ORMAN Genel Müdürlüğü’nün, orman alanlarının bakım çalışmaları kapsamında yaptığı kesimlerde, 2018 yılından bu yana yüzde 29 üretim artışı yakalanarak, 29 milyon 530 bin metreküp odun ham maddesi üretildi. Yapılan planlı silvikültürel müdahaleler ve orman bakım çalışmaları ile gerçekleştirilen üretimde, 6 milyar 40 milyon lira gelir elde edildiği bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü, pandemi döneminde orman bakım çalışmalarını aralıksız sürdürürken, 2018 yılındaki 22 milyon 748 bin metreküp odun ham maddesi üretimi 2020 yılında 29 milyon 530 bin metreküp üretimle yüzde 29 arttı. Bu çalışmalardan 6 milyar 40 milyon lira gelir elde edildiği belirtilirken, 2021 yılında da 31 milyon 900 bin metreküp üretim gerçekleştirerek, 7 milyar lira gelir hedeflendiği ifade edildi. Bakım çalışmaları kapsamında yapılan üretimlerde çalışan köylüler de bu üretimle birlikte aile bütçelerine katkı sağladı. Kızılcahamam Salın Yaylası’nda 1610 rakımda odun ham maddesi üretimi yapan orman köylüsü Fatih Bilgin (49), Kızılcahamam Orman İşletmesi’nden belli bölgeler için üretim izni aldıklarını ve bu yıl yaklaşık 6 bin metreküp odun ham maddesi üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

‘ORMAN KÖYLÜ HAKKIMIZI KULLANARAK ÜRETİM YAPIYORUZ’

İki oğluyla beraber zor şartlarda üretim yaptığını belirten Bilgin, üretim süreciyle ilgili, “Kızılcahamam Orman İşletmesi, ormanda damgasını yapar, kesilecek ağaçları işaretler ve köylere ilana sunar. Biz de bu ilanlara göre gücümüzün yeteceği kadar sahayı, orman köylü hakkımızı kullanarak alıyoruz. Kendi çocuklarımız ve yardımcı arkadaşlarla üretim yapmaya çalışıyoruz. Biz belirlenen ağaçların kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Kestikten sonra ağaçların budama işlemlerini yapıyoruz. Daha sonra ağaçları traktörlerle taşıyarak kamyonlara yükleyebileceğimiz yere getiririz. Bu noktaya gelince ağacın boylama değerlendirmesini yaparak, metreküpünü çıkartırız. Daha sonra ağacı kabuktan soyarak, taşıma işlemine geçeriz. Metreküpleri belirlenen tomrukları kamyonlara yükleyerek Orman İşletmesinin depolarına teslim ederiz” dedi.

‘ORMAN KÖYLÜLERİ İLGİ DIŞI KALDI’

Eskiden köylerinden bir çok insanın üretim yaptığını ancak şu an köylerinde üretim yapan tek kişinin kendisi olduğunu ifade eden Bilgin, “Köyümüzde genç kalmadı, eskiden çalışanlar yaşlanınca bıraktılar, iş çok zor ve getirisi çok az. Artık orman üretim işleri orman köylüleri için son aşamaya geldi. Köylerimiz bitti ve maalesef emeğin karşılığını alamıyoruz ve ilgi dışında kalıyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI