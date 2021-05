Tolga YILDIRIM – Alparslan ÇINAR / ANTALYA, (DHA) – Milli futbolcu Orkun Kökçü, “Milli formayla her şeyimi vermek istiyorum. Güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. İnşallah, gruplardan çıkarız ve şampiyonada güzel yere geliriz” dedi.

Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, A Milli Takım’ın Antalya kampına katıldı. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orkun Kökçü, takımıyla sezonu iyi şekilde bitirdiklerini belirtti. Performansının sezon başında iyi olmadığını, sakatlık geçirdiğini anlatan Orkun Kökçü, kendisini geliştirerek sezon sonunu iyi şekilde tamamladığını söyledi. Milli takımın çok güçlü olduğunu ve takımda güzel arkadaşlık ve kardeşlik olduğunu aktaran Orkun Kökçü, “Grup maçlarına çok iyi hazırlanacağız. İyi şekilde gruptan çıkmayı istiyoruz. Bunu yaşamak hayal, gençken bunları hayal ediyorum ve istiyorum. Bu kadroda olmak istiyorum. Genç oyuncularımız çok iyi, ben de kendimi geliştirmek istiyorum. Şampiyonada kendimizi gösterip, iyi oynamayı diliyoruz. Şu an milli takımdayım. Buraya konsantre oluyorum. Transfer işleri babamda kalıyor. Milli takıma konsantre olmak istiyoruz. Milli formayla her şeyimi vermek istiyorum. Güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. İnşallah, gruplardan çıkarız ve şampiyonada güzel yere geliriz” diye konuştu.

Bir dönem Süper Lig’de Fenerbahçe’yi çalıştıran, Feyenoord’da teknik direktörlük kariyerini sonlandıran Dick Advocaat hakkında ise Orkun Kökçü, “Son maçını kazanmak istedi, onun için yendik. Güzel bir şekilde takımdan ayrıldı. Ona başarı dilemek istiyorum” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Futbolcunun havalimanından çıkışı ve açıklaması

- Reklam -

(FOTOĞRAFLI)