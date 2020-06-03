Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Türk edebiyatının usta isimlerinden Orhan Kemal’in aramızdan ayrılışının 50. yıl dönümü dolayısıyla Beyoğlu’nda bulunan Orhan Kemal Müzesi’ni ziyaret etti. Başkan Akpolat’a ziyarette eşlik eden usta yazarın oğlu Işık Öğütçü fotoğraflarla usta ismin görsel tarihini anlattı.

Türk edebiyatının usta isimlerinden Orhan Kemal’i ölümünün 50. yılında sevenleri unutmadı. 2 Haziran 1970 yılında hayatını kaybeden usta yazarın anısını yaşatmak için yapılan Beyoğlu’ndaki Orhan Kemal Müzesi bugün sevenleri tarafından ziyaret edildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bugün usta yazarı unutmayanlar arasındaydı. Müzeyi ziyaret eden Başkan Akpolat’a, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da eşlik etti. Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü de babasının anısının yaşatıldığı müze de belediye başkanlarına usta yazarın eski fotoğraflarından oluşan görsel tarihi anlattı.

Ziyaret sonrası Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, usta yazarla ilgili anı defterine düşüncelerini yazdı. Başkan Akpolat, “Edebiyatımızın çok değerli temsilcilerinden Orhan Kemal’i ölümünün 50. Yılında saygıyla anıyorum. Eserlerinde emekçileri, ezilenleri gündeme getirmiş ve onları görünür kılmıştır. Orhan Kemal’i bugünlere taşımanın yanı sıra gelecek kuşaklara aktarmak ortak sorumluluğumuzdur. Bu anıyı yaşatan Işık Öğütçü hocama Beşiktaş halkı adına teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.