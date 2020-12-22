Ankara’nın deneyimli gazetecilerinden Orhan Kemal Erkılıç’ın ilk kitabı “Virüst Ömer” yayımlandı. Kitap, Kovid-19 pandemisinin gündelik hayata etkilerini dram ve mizah yüklü öykülerle anlatıyor. 16 öykünün yer aldığı kitabı değerlendiren Erkılıç, “2020 hepimiz için zor bir yıl oldu, yazmadan olmazdı” dedi.



Erkılıç, şunları söyledi: “Gözle görülmeyen bir virüs ile değişen gündelik hayatlarımız, yaklaşmak istedikçe uzakta kaldıklarımız, yapmak isteyip de yapamadıklarımızla sarsıldı. Herkes için ya büyük acılar, zorluklar ya da beklenmedik olanaklar sunan pandemi günleri, dikkatle gözlemlediğim çevremden edindiğim bilgiler, duyumlar, olaylarla bana da bu kitabı yazdırdı.”

Hayatlarımız değişti

‘Kitabın Başkenti’ sloganıyla adını duyuran ANK Medya Yayınları’ndan çıkan eserdeki öyküler, ofise dönüşen evler, yasak ve kısıtlamalarla bunalan insanlar, tüm bunların ruhlarda, zihinlerde bıraktığı derin izlerden ve bu ruh halinin gündelik hayata etkilerinden oluşuyor.

Geleceğe not düşüyor

“Öykü iyidir, okuyana iyi gelir” diyen Orhan Kemal Erkılıç, “Virüst Ömer çevremde gördüğüm, izleme şansı bulduğum, yaşadığım ya da okuduğum şeylerin ve bunların içinde yer alan kişilerin kurgulanmasından oluşuyor” dedi. Bu özellik, öykülerin hem güncel olması hem de geleceğe not düşmesi bakımından kitaba değer katıyor. İnsan hayatında tek bir şarkının, bir film sahnesinin, duyduğu bir ismin ya da okuduğu kitaptaki bir sözün büyük anlamlar taşıyabileceğini belirten Erkılıç, “Hayatlarında sıradan olmayan anılar taşıyanların bunu yazıya dökebilmesi kıymetlidir. Bunu okuyana anlatabilmek ve onu da yaşadığı bir andan yakalamak ise çok daha kıymetlidir. Virüst Ömer de tüm bunlardan küçük küçük izler taşıyor” dedi.

Orhan Kemal Erkılıç kimdir?

Baba mesleği gazetecilikle küçük yaşlarda tanıştı. Mesleğe profesyonel olarak başladığı Anayurt Gazetesi’nde çalışırken 2005 yılında teklif aldığı Sabah Gazetesi’ne transfer oldu. 2013 yılından bu yana ise Milliyet Gazetesi’nde çalışıyor. Yaygın medyanın Ankara eklerinde çalışan en eski gazeteci konumundadır. ‘Spor Sahnesi’ isimli köşesinde gündemi değerlendiren Orhan Kemal Erkılıç, kent haberleri ve röportajlarla mesleğine devam ediyor.