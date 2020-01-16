A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri final mücadelesinde Almanya’yı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu ve TOKYO Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı.

Ayrıca, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncuları Eda Erdem Dündar ve Simge Aköz, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri’nin Rüya Takımına seçildi.

Tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye’ye çok büyük bir gurur yaşattı.

Ben şahsen bütün takımı tebrik ediyor ve kendilerine bizlere bu gururu yaşattıkları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Ne yazık ki bu gururu idrak edemeyen Düzce’ye bağlı Kaynaşlı ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Birol Şahin Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’yla ilgili son derecede çirkin ve yakışıksız bir paylaşım yaparak bu büyük başarıya gölge düşürmeye çalıştı. Kendisini şiddetle kınıyor ve herkesten açıkça özür dilemeye davet ediyorum. Süreç Sayın Devlet Bahçelinin talimatı ile bu şahsın derhal MHP’den ihraç edilmesi ile sonuçlandı.

Ben bir ekonomi yorumcusu olarak izninizle konunun bir başka yönüne dikkat çekmek istiyorum.

Yıllar önce ODTÜ Teknokentte ülkemizde faaliyet gösteren çok büyük bir küresel firmada, üst düzeyde görev yapan bir bayan arkadaşımızın gençlere iş yaşamında başarıya giden yolları anlatan bir sunumunu izlemiştim. Orada arkadaşım “beni başarıya götüren en büyük kazanımım basketbol takımında olmamdır, burada takım halinde çalışmayı, başka insanlar ile birlikte organize olarak bir şey başarabilmeyi, kurallara uymayı ve zamanı doğru kullanmayı öğrendim” demişti. Aradan yılar geçti lakin ben bu cümleyi ve bu cümlenin ekonomi yaşamı açısından önemini hiç unutmadım, hem yazılarımda ve hem de konuşmalarımda sık sık bu söylemi kullandım.

Aslında ekonomi ve üretimde başarı ancak ve ancak organize bir toplum yaratarak sağlanabilir. Daha en başında avcı toplayıcı toplumlarda bile insanlar kendilerinden çok daha büyük, hızlı ve güçlü hayvanları ancak organize bir şekilde hareket ederek avlayabilmişlerdi.

Tarım toplumları çok daha kompleks organizasyonlar sonucunda ortaya çıktı. Dev tarım imparatorlukları milyonlarca insanı organize bir şekilde birlikte yaşatıp, birlikte üretme esasına dayanılarak kuruldu.

Sanayi devrimi ile birlikte üretilen mal ve hizmetler çok daha karmaşıklaştı bu mal ve hizmetleri üretebilmek için gereken toplum yapısı da çok daha kompleksleşti.

Herhangi bir sınai ürünü üretebilmek için binlerce ve hatta bazen on binlerce insan müthiş bir dakiklik ve uyumluluk ile emek sarf etmek zorundadır. Ancak ve ancak en iyi şekilde organize olmuş toplumlar en iyi ve en mükemmel sınai ürünleri üretebilir, küresel rekabette ancak böyle var olabilir.

İnsanlar takım halinde çalışmayı, organize olmayı, kurallara uymayı, dakikliği, fedakarlığı, uyumlu olmayı ancak ve ancak çocuk yaşlarda öğrenip, içselleştirebilir. Bunu öğrenmenin en sağlam yolu da spor eğitimi ve spor faaliyetlerinden geçer. Küresel rekabette en başarılı mal ve hizmetleri üreten toplumların hepsinin sporda da başarılı olması bir tesadüf değildir.

Ne kadar bilgili olursanız olun, ne kadar çalışkan olursanız olun, çağımızda eğer takım halinde çalışmayı başaramıyorsanız sınai alanda başarılı ve rekabetçi bir üretim yapabilmeniz mümkün değildir.

Mustafa Kemal Atatürk “Esas olan bütün yaştaki Türkler için beden eğitimi sağlamaktır. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözünü atalarımız boşuna söylememişlerdir.” diyerek spor ve spor eğitimine verdiği özel önemi bu bilgi ve bilinç ile vurgulamıştır.

Çağdaş dünyada var olmak ve rekabetçi üretim yapabilecek bir toplum oluşturmak istiyorsak öncelikle takım halinde iyi organize olarak birlikte çalışabilmeyi bütün çocuklarımıza öğretmemiz gerekir. Bunun için çocuklarımız spora yönlendirilmeli, kadın Milli Voleybol Takımımız gibi başarılı ve iyi örnekler yüceltilmeli, gençlerimize örnek olarak gösterilmelidir.