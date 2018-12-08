Büyük marketlerin samimiyetsizliğinin yerine sıcak karşılamanın ve günlük ürünlerin yer aldığı ‘Köyüm Bazlama Yöresel Ürünler’alışveriş yapanların, memleket hasretine son verirken, organik ürünlerini de müşteriler ile buluşturuyor.

Son yüzyılda insanların köyden kente göçü ile şehirleşme oranı arttı. Şehirleşme oranın artması ile büyük kentlerde yaşayan insanlar için üretim ve tüketim çılgınlığı başladı.

Üretimler hızlı ve özensiz bir şekilde yapılırken, bozulmayı önleyici katkı maddeleri özellikle gıdaların birçok hastalığa davetiye çıkartmasına yol açtı. Gıdaların içine katılan koruyucu maddeler insanların sağlığını tehdit edecek kanser gibi ciddi hastalıkların tetikleyicisi oldu. Büyük şehirler de yaşayan insanlar insan sağlığını bu denli tehdit eden ürünleri almak yerine organik, günlük üretilen, günlük satış yapan yerlere yöneldi.

Ankara’da bulunan Köyüm Yöresel Ürünler’in sahibi Selami ve Ekrem Gülber ile gerçekleştirdiğimiz röportajda organik ürünlerin sağlığa faydalarını ve seri üretimle aralarındaki lezzet farkını konuştuk.

Ürünlerinizden bahsedebilir misiniz?

Selami Gülber: Çiçek balı, bal arısının bitkilerin çiçeklerinde bulunan nektaryumlardan topladığı nektarın, vücutlarındaki bezlerden salgılanan maddelerle karıştırarak zenginleştirmesi ve peteklerde olgunlaştırması sonucu elde edilir. Çiçek balımız Erzincan’dan gelmektedir, çiçek balı diye tabir edilen bal akışkan ve oldukça lezzetlidir. Glikoz içermez içerisinde katkı maddesi yoktur.

Karakovan balı hiçbir şekilde gün ışığı görmeden 6 ay süreçte kovanda bekletilerek sıvama yöntemi ile sıvanır 6 ayın sonunda açılır. Her şeyi tamamen arı tarafından yapılan doğal bir baldır. Karakovan balımızı da genellikle hasta olan müşterilerimiz tercih ediyor. Ballarımızı getirttiğimiz yerlere güveniyoruz hijyenik ve kesinlikle içinde katkı maddesi bulunmamaktadır.

TEREYAĞ

Ekrem Gülber: Vücut sıcaklığı kişiye göre değişebilir ancak ortalama insan vücudunun sıcaklığı 35 ile 37 derece arasında değişmektedir. Hakiki tereyağının erime noktası 30 santigrattır yani hakiki bir tereyağını vücudunuz da kolaylıkla hazmedebildiğimiz sağlıklı bir yağdır. Eklem ve kas ağrılarını hafifletmeye yardımcı olan tereyağı, kemik sağlığını korur kesinlikle kilo yapmaz organik olduğu içinde katkı maddesi yoktur.” dedi.

GÜNLÜK TAZE SÜT

Satışını yaptığımız sütümüz günlük olarak Çubuk’dan gelmektedir Simental cinsi ineğin sütüdür. Oldukça yağlı bir süttür mayalaması yapıldığı zaman elde edilen yoğurt manda yoğurdu ile eş değer bir tat elde edersiniz. Günlük sağılan sütle yapılan yoğurtlarınız sağlık için de oldukça faydalı.

ACUKA

Selami Gülber: Kahvaltıların vazgeçilmezlerinden birisi olan acukamız Düzce’den gelmektedir. 11 çeşit baharatın içinde bulunduğu acukamızın içinde sarımsak bulunmadığı için çemen gibi insan vücudunda oluşan terde koku yapmaz. Vatandaşlarımızın genellikle iştah açıcı özelliğinden dolayı kullandığı acukamız mide de yanma yapmaz ailelerin çocukları için vazgeçilmezi durumunda.

ZEYTİN VE ÇEŞİTLERİ

Zeytinlerimiz Bursa Orhangazi’den gelmektedir içerisinde gıda boyası bulunmamaktadır. Çekirdekleri kahverengi çıkar buda zeytinlerimizin doğallığının bir kanıtıdır. Manisa yöresin eait olan Izgara zeytinimiz ise içerisinde sarımsak sosu, kekik,hakiki zeytin yağı bulunmaktadır. Zeytin salatası ise Düzce yöresine ait bir ürünümüz olup içinde nar ekşisi, mısır,kekik bulunur mideye zarar vermez, lezzetlidir, iştah açıcıdır vatandaşlarımıza özellikle tavsiye ediyorum.

Vatandaşların organik ürünleri tercih etmesi için ne söylemek istersiniz?

Selami Gülber: Organik olmayan içinde katkı maddesi bulunan gıdalar bilindiği üzere insan sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlarımız belirli güvenli yerlerden, güvendikleri insanlardan organik olan ürünleri temin etmesi gerekir. Son zamanlarda tedavisi zor olan kanser ve benzeri hastalıkların baş sebebi zaten organik olmayan gıdaların içine bir de koruyucu madde katılmasıdır.

Ekrem Gülber: Bitkisel ve hayvansal gıdalar olanaklar dahilinde organik ve mevsiminde tüketilmesi gerekmektedir. Organik olarak tüketilmesi gereken ürünlerin en başında yumurta ve et gelmektedir. Organik olarak üretilen bu ürünler maddi açıdan diğerlerine göre pahalı olsa da vatandaşlarımız sağlıkları için organik ürünlere yönelmeleri gerekmektedir.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

Selami Gülber: Ürünlerimiz yöresel olarak üretilmektedir. Her ürünü ait olduğu yöreden günlük olarak temin etmekteyiz. Kars, Trabzon, Afyon ve tüm illerden organik olarak üretilen ürünleri özel sipariş ile getiriyoruz.

Afyon’dan günlük kaymağımız, Kars’dan kaşar, Erzurum’dan küflü peynir,Erzincan ve Konya’dan tulum peynir getiriyoruz. Kendi yaptırdığımız mantımız bulunmakta mantımızın içinde soya bulunmaz. Hatay’dan pul biberimiz gelmekte içerisinde kesinlikle boya maddesi yoktur.Köyümüzde bulunan tavuklarımız var köyden yumurtalarımız ünlük olarak işletmemize getirmekteyiz. Organik ve sağlıklı beslenmek isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.