ORGANİK TARIM BİTİYOR MU?

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Tarım Yazarı Mine Ataman, “Ekotarım kuşkusuz çevreye dost olmakla birlikte verimin düşüklüğü nedeniyle 50 yıl içinde 9 milyar olması beklenen dünya nüfusunu beslemesi imkânsız. Gelecekte beslenme kaynaklı savaşlar daha da yoğun yaşanacak. Ukrayna-Rusya savaşı tarımsal üretim temelli bir savaş” dedi.

ALİ BARAN FAYIK/ANKARA

Tüketim dünya nüfusunun artması ile beraberinde birçok problemi getiriyor. Bu durum kirliliği artırırken üretimi sekteye uğratıyor. Birçok alanda sorunlar çözülmeye ya da önlem alınmaya çalışılsa da bilinen yanlış doğrular yapılacak ya da yapılmak istenen projeleri geçersiz kılabiliyor. Birçok insan tükettikleri gıdaları sorgularken bir yandan yerel beslenme ile aslında karbon ayak izini artırıyor. Tarım alanında görüşlere belli alanlarda toplanmış olsa da gelişen teknolojiyi yakından takip edip akılcı çözümler üretilmeli. Çünkü organik tarım 50 yıl içerisinde 9 milyar nüfusun ihtiyacını karşılamayacak.

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Agroekolojik tarım kurtuluş olabilir mi? Kullanılan yöntemler çözüm olabilecek mi?

-Mine Ataman: İklim değişikliğinin olumsuz etkileri, Kovit-19 ve Ukrayna-Rusya savaşı hepsi zaten gıdaya erişemeyen milyonlarca insanın düpedüz açlıktan ölmesine neden oluyor. Gıda fiyatları giderek yükseliyor. Sadece yoksullar değil, gelişmiş ülkelerin orta sınıfları bile gıdaya daha çok bütçe ayırmak zorunda kalıyorlar. Tüm bu sorunlar yetmezmiş gibi günümüz tarımı bir taraftan da doğadaki kaynakları tüketiyor, çocuklarımıza bırakacak elverişli bir gezegen bırakmıyor.

Çocuklarının sağlıklı beslenmesini isteyen ve tarımsal faaliyetlerin çevresel etkilerini düşünen her birey şimdilerde tarımsal üretim süreçlerini daha çok sorguluyor. Sosyal medyada her gün binlerce mesaj kitleleri yeni eğilimlerle tanıştırıyor.

Konvansiyonel tarımın gezegene zarar verdiği onun yerine herkesin kendi besinin üretmesi gerektiği, karbon çiftlikleri açmak isteyenlere, agroekolojik tarım yapmak isteyenler, organik tarımcılar her biri iyi niyetli gezegeni korumak istiyor.

Herkesin ortak amacı pestisit kullanımını azaltmak, kaynakları doğru kullanmak, suya, biyoçeşitliliğe, orman varlığına, toprağa zarar vermeden üretim yapabilmek. Amaç iyi de olsa bazen yöntemler anlatıldığı kadar masum ya da faydalı olamayabiliyor.

“GELECEKTE BESLENME KAYNAKLI Savaşlar OLACAK”

Hali hazırda dünyadaki tüm konvansiyonel tarımı bırakıp yerine organik tarım yapsak dünya nüfusunu besleyebilir miyiz?

-Mine Ataman: Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre tüm dünyada organik tarım yapılsa, ekstradan yüzde 16-33’lik bir arazi kullanılacak ve yüzde 8- 15 arasında bir orman alanı tahrip edilmek zorunda kalacak. Çünkü organik tarım görece verimsiz. Son yıllarda özellikle de Güney Amerika’da yoğunlaşan ‘endüstriyel hayvancılığı’ hedef alan kurumlar tüm dünyanın bitkisel beslenmeye geçmesi gerektiğini de savunuyor. Bu durumda da hayvansal kaynaklı proteinler yerine bitkisel kaynaklı protein üretmek katbekat pahalı ve kaynak kullanımına ihtiyaç duyuyor. Organik tarım için gerekli gübreler yapımında kullanılan nitrojen hayvansal gübre kaynaklı hayvan üretimi olmadığında maalesef organik gübre de olmayacak.

Ekotarım kuşkusuz çevreye dost olmakla birlikte verimin düşüklüğü nedeniyle 50 yıl içinde 9 milyar olması beklenen dünya nüfusunu beslemesi imkânsız. Gelecekte beslenme kaynaklı savaşlar daha da yoğun yaşanacak. Ukrayna-Rusya savaşı tarımsal üretim temelli bir savaş. Tarımsal kaynaklı savaşlardan korunmanın yolu ekotarımdan çok, toprağa bağımlı kalmadan gıda üretimi yapılabilecek ileri teknolojiler geliştirmek. Maalesef medya insanları konvansiyonel tarımla ilgili çoğu zaman yanlış yönlendiriyor. Organik tarım ile konvansiyonel tarımı savaşa sokmak gezegenin geleceği için yapılabilecek en büyük hata. Aksine iki ekolün birbirinden öğreneceği çok şey var.

“İSTİLACI HAYVAN VE BİTKİ TÜRÜNÜN TARIMA VERDİĞİ ZARAR YILLIK 21 MİLYAR DOLAR”

Teknolojik gelişmeler ekotarım için gerekli mi?

-Mine Ataman: Başka zor bir konu Ekotarım yapanların iklim değişikliğinin etkilerinden nasıl korunacağı üzerine. Elimizdeki kadim tarım bilgileri günümüzde ortaya çıkan pek çok sorunu bilmiyor ve nasıl başa çıkılacağı sorusuna da cevap üretemiyor. Her yıl binlerce istilacı hayvan ve bitki türünün tarıma verdiği zarar yıllık 21 milyar dolar.

Organik tarım ya da ekotarım Halo etkisinden faydalanarak mükemmel çözüm önerileri olarak pazarlanıyor. Oysa bu tarz üretim modellerinin de kendi içinde aksaklıkları ve zorlukları var. Teknoloji sadece konvansiyonel tarıma değil, ekotarıma da gerekli. Örneğin dünyadaki buğday üretimini son yıllarda etkileyen en büyük tehdit buğday pası. Ekotarım yöntemleriyle tek başına mücadele etmek mümkün değil. Küçük bir çiftlikte ortaya çıkması rüzgarla çok uzaklara gidip diğer tarlalara da zarar vermesine neden olabiliyor. Ekotarım ile dünyayı beslemenin yolu ya nüfus azaltılacak ya da ekim alanları iki katına çıkarılacak.

“GEZEGENİ YİYORUZ”

Tarımsal faaliyetlerin sera gazı emisyonlarına etkisi nedir?

-Mine Ataman: Sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 24’ü tarımsal faaliyetler kaynaklı. 2022 yılı pirinç üretimi bile sera gazı emisyonlarının yüzde 4’ünü oluşturuyor. Buğday, mısır, soya fasulyesi en önemli ürünler. Yerken aynı zamanda sera gazı salınımına neden oluyoruz. Biz yerken gezegeni zehirliyoruz.

Organik tarım, iyi tarım uygulamaları, karbon çiftlikleri konvansiyonel tarımın rakibi ya da alternatifi gibi sunuluyor. Oysa tüm yöntemler doğaya dost ilkeler çerçevesinde birbirinden faydalanmalı. Amaç tüm tekniklerde teknoloji geliştirmek daha az kaynak kullanımıyla yeteri kadar besin üretmek olmalı.

“İSRAF VE KAYNAK KULLANIMINI DÜŞÜRMEK DÜNYANIN GELECEĞİNE YAPABİLECEĞİMİZ GERÇEK KATKILAR”

Dünyanın geleceği için neler yapabiliriz?

-Mine Ataman: Hepsinden önemlisi biz hala Holosen dönemi tarımsal üretim şekline göre edindiğimiz beslenme alışkanlıklarına göre yaşıyoruz, bir an önce Antroposen dönemi yeni beslenme alışkanlıkları edinmek zorundayız.

Daha az yemek, israfı önlemek, bitki çeşitliliğini artırmak, yerelde tüketmek, ambalaj teknolojilerini geliştirmek, raf ömrünü artırarak iadeyi yani imhayı azaltmak, dolayısıyla israf ve kaynak kullanımını düşürmek tüm bunlar bireysel olarak alabileceğimiz önlemler, vereceğimiz desteklerle dünyanın geleceğine yapabileceğimiz gerçek katkılar.

Alışkanlıklarımızı değiştirirken hem gezegen hem de insanlık için etik kararlar almalıyız. Yeme alışkanlıklarımız da sera gazı emisyonlarının artmasına neden olabiliyor. Lüks restoranlar, artizan olana ilgi, uzak coğrafyalardan yerel ürün satın alma bunlar kötü niyetli olmasa bile gıda fiyatlarını yükseltiyor, yerel toplulukların da yüksek fiyattan gıda yemelerine neden oluyor.

“EKOTARIMIN DİJİTAL AYAK İZİ YÜKSELİYOR ”

Ekotarım eşitsizliğe neden oluyor mu?

-Mine Ataman: Ekotarımdan elde edilen ürünlerin fiyatları maalesef yüksek bu da eşitsizliğe neden oluyor, gelir durumu iyi olanlar sahip olurken, olmayanlar sağlıklı gıdaya erişemiyorlar. Bu anlamda da sağlıklı gıdaların doğru fiyatla üretilmesi ve herkesin erişebileceği fiyat düzeyinde olması oldukça önemli. Ekotarımın dijital ayak izi yükseliyor. Yerel beslenme alışkanlıklarının trend olması nedeniyle insanlar binlerce kilometre öteden peynir, domates sipariş edebiliyor. Bu sağlıklı beslenmek adına verilmiş masum bir karar gibi gözükse de hem karbon ayak izine hem de dijital ayak izine oldukça büyük etki demek. Dünyanın her yerinde ekotarım yapılma olasılığı düşük olsa da münavebeli tarım, toprak restorasyonu, az toprak işleme, nadas gibi çeşitli yöntemlerle gezegene dost üretim modelleri daha çok alanda yapılabilir.

Tek sığınacağımız alan dost teknolojiler. O zaman daha az kaynak kullanımı ile sağlıklı gıdalar üretip insanlığı besleyebiliriz. Belki de bakış açımızı değiştirmek gerekiyor. Bitkilere, hayvanlara bizi doyurma sorumluluğu vermeli miyiz? Ekotarım yerine daha az tarımsal faaliyeti asıl düşünebiliriz. Bu sayede gezegen kendini onarabilir, insanlar yeni bir besleme alışkanlığı edinirken dünya da yeni gıda üretim sistemlerini geliştirebilir.