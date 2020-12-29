Organ nakli sayısı, salgın nedeniyle yarıya düştü

Mehmet ÇINAR- Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde bu yıl yapılan nakil sayısının, Covid-19 nedeniyle geçen yıla oranla neredeyse yarı yarıya düştüğü açıklandı. Merkezde geçen yıl 309, bu yıl toplam 152 organ nakli gerçekleştirildi.

Dünyanın sayılı organ nakli merkezleri arasında yer alan AÜ Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2020 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2020 yılında gerçekleştirilen organ nakilleri, Covid-19 salgınının organ nakli sürecine etkisi değerlendirildi.

2021 SÜRPRİZİ AKCİĞER VE BAĞIRSAK NAKLİ

Hastanenin üniversitenin marka yüzü olduğunu belirten Rektör Özkan, organ nakli ve kompozit doku nakliyle ilgili bayrağı Prof. Dr. Tuncay Karpuzoğlu’ndan devraldıklarını, daha yükseklere taşımayı ve bu markayı daha değerli hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Devam eden birçok proje olduğunu anlatan Prof. Dr. Özkan, “Covid-19 nedeniyle bir miktar sekteye uğramış olsa da hazirandan sonra hızla sayılarımızı güvenli bir şekilde artırdık. Covid-19’da güvenlik önlemleri çok önemliydi. Güzel işler başardık birlikte. Karaciğer nakillerinde de çok güvenli, güzel işler yaptık. Kompozit doku nakilleri de öyle. İnşallah bir sürpriz yapmak istiyorum, 2021 yılında inşallah akciğer ve bağırsak naklini de bünyemize kazandıracağız. Ancak Covid’in biraz daha kontrol altına alınması gerekiyor” diye konuştu.

ULUSLARARASI MERKEZ

AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Ender Terzioğlu, Prof. Dr. Tuncay Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi’nin hastanenin gurur duyduğu merkezlerden biri olduğunu söyledi. Türkiye geneli ve hatta dünya çapında rakamlara ulaşan ve çok geniş bir alanda organ naklinde başarılara imza atan bir merkez olduğunu anlatan Prof. Dr. Terzioğlu, “Özellikle kompozit doku, kol ve yüz nakillerinde sadece ulusal değil, uluslararası da adını büyük ölçüde duyurmuş bir merkez. Son bir yıl içinde Covid-19’un etkisiyle nakillerimizde bir miktar azalma olsa bile çok dikkatli davranarak organ nakli merkezimizi mümkün olduğunca Covid alanından uzak tutmaya çalıştık. Türkiye genelinde yine çok başarılı, önemli sayıda organ nakli yapıldı. İnşallah 2021’de çok geniş alanda nakillerle söz sahibi olmayı hastane olarak planlıyoruz” dedi.

‘NAKİL SAYISI YARIYA DÜŞTÜ’

AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 2019’da 234’ü böbrek, 71’i karaciğer, 4’ü kalp olmak üzere toplam 309 organ nakli yapıldığını söyledi. 2020’de nakillere bir miktar ara verildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Aydınlı, bakanlığın yeni normaller oluşturmasının ardından yeniden başlanan süreçte 116’sı böbrek, 35’i karaciğer, 1’i kalp olmak üzere toplam 152 organ nakli gerçekleştirildiğini kaydetti. Covid-19’un da etkisiyle bu yıl beyin ölümü olanlardan çok az bağış alındığına işaret eden Prof. Dr. Aydınlı, “2019’a göre neredeyse yarı yarıya düşme var. Buna rağmen hastaneler içinde böbrek naklinde ulaşılmaz ölçüde birinci sıradayız, karaciğer naklinde de ikinci sıradayız” diye konuştu.

22 SENE ÖNCEKİ İLK NAKİLLİLER HAYATTA

Türkiye’de ilklerin yapıldığı bir merkez olduğunu belirten Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid, 22 sene önce tek bir donörden beş nakil yapıldığını belirterek, “Kalp, böbrek, karaciğer, pankreas, kornea. Bu Türkiye’de bir ilkti. O zaman ameliyat olan hastalarımız şu anda hayattalar ve gayet iyi durumdalar. Daha sonra kalp ve böbrek nakli aynı hastaya yapıldı Türkiye’de ilk defa” dedi.

300 HASTA, KALP NAKLİ BEKLERDEN ÖLDÜ

Bu yıl kalp naklinde de Türkiye’de büyük sıkıntı olduğuna vurgulayan Prof. Dr. Bayezid, kalp bekleyen 900 hastadan ancak 20’sine nakil yapılabildiğini söyledi. Hasta yakınından organ alınamadığı ve mutlaka bir donör gerektiğini anlatan Prof. Dr. Bayezid, “Hastalarımızın bir bölümünü de kaybettik. Türkiye’de 300 hasta organ beklerken hayatını kaybetti. O yüzden organ naklini teşvik etmemiz, ne olursa olsun bu zor dönemlerde Covid enfeksiyonuna rağmen organ bağışını desteklememiz hepimizin insani vazifesi” dedi.

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