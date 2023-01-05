Ördüğü 75 yün çorabı Mehmetçik’e gönderdi

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BİLECİK,(DHA)- BİLECİK’in Pazaryeri ilçesinde Emizade Yalamacılar (73), askerler için ördüğü yün çorapları Vali Kemal Kızılkaya’ya teslim etti. Çoraplar, Ardahan ve Hakkari’de görev yapan askerlere ulaştırılacak.

Emizade Yalamacılar, ördüğü 75 adet yün çorabı Mehmetçik’e göndermek için Vali Kemal Kızılkaya’ya teslim etti. Yalamacılar ile eşi Kadir Yalamacılar’ı makamında ağırlayan Vali Kızılkaya, içerisindeki vatan sevgisinin herkese örnek gösterilmesi gerektiğini belirterek duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti. Mehmetçik’in üşümemesi için çorap örmeye başladığını belirten Emizade Yalamacılar, her bir askeri evladı gibi gördüğünü söyledi. Yalamacılar’ın ördüğü yün çorapların Ardahan ve Hakkari’de görev yapan askerlere ulaştırılmak üzere gönderileceği belirtildi. (DHA)

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