Ordu’daki zincirleme kazada yanan otomobilde ölen kişi, eski milletvekilinin oğlu çıktı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Ordu’da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada alev alan otomobillerden birinde yanarak yaşamını yitiren, DSP 20’nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç’un oğlu Melih Koç için Fatsa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Evkaf Mahalesi’ndeki cenazeye, Koç ailesi, yakınları, çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı. Salgın tedbirleri kapsamında kılınan cenaze namazının ardından Melih Koç’un cenazesi, Asri Merzarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan kazada yaralanan 2 kişiden Celal Kır’ın da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI