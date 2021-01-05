Ordu’daki ‘köpek besleme’ tartışmasında taraflar birbirlerini suçladılar

Nurcan ŞANLI/FATSA, (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Fatsa ilçesinde koronavirüs tedbirleri için uygulanan kısıtlama sırasında sokak hayvanlarını besleyen Bilge Almak’a (28), mahalle halkından bazı kişiler tepki gösterince aralarında tartışma yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, taraflar birbirlerinden şikâyetçi oldu. Saldırıya uğradığını öne süren Almak, “Telefonla saldırıyı çektiğim için sinirlendiler. Tehdit ve hakarete uğradım” dedi. Tartışmanın diğer tarafı Ayhan Yaşar, (61) “Görüntülerin öncesi var, olay çarpıtıldı. Benim de hayvanlarım var. Bu konuda ne kadar duyarlı olduğumu çevremdeki herkes bilir” diye konuştu.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü ilçeye bağlı Yusuflu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede yaşayan Bilge Almak (28), sokak hayvanlarını beslemek için dışarıya çıktı. Madendüzü bölgesinde sokak hayvanları için yol kenarına yiyecek bırakan kadına, mahalleden birtakım kişiler tepki gösterdi. Sokak hayvanları için bırakılan kapların bulunduğu yerden kaldırılmasını isteyen mahalle sakinleri, Bilge Almak’ın üzerine yürüdü. O anları cep telefonuyla kayıt altına almak isteyen genç kadını, yaşlı bir adam engellemeye çalışıyor. Araya diğer kişilerin girmesiyle tartışma sona ererken cep telefonuyla yaşananların kaydedildiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede dağılan paylaşıma, hayvanseverler tepki gösterirken taraflar da karşılıklı birbirinden şikayetçi oldu.

‘KENDİMİ KORUMAK İÇİN TELEFONA KAYDETTİM’

‘Yerel Hayvan Koruma’ görevlisi olduğu için sokağa yiyecek kabı bıraktığını hatırlatan Bilge Almak, yaşananları şöyle anlattı. “Evde sokak hayvanları için yemek yaptım. Geçen Cumartesi günü de hayvanları beslemeye gittim. Hayvanların yemeğini verirken bir kadın ve bir erkek geldi. ‘Biz bu köpekleri burada istemiyoruz’ dediler. Ben de sadece hayvanları beslediğimi, bir şikâyetleri varsa belediyeye gidip söylemelerini istedim. Sonra ‘burası benim mevkiim, burada istemiyoruz, başka yerde besleyin’ dediler. Ben de şu an için alıp götüreceğim bir yerin olmadığını ifade ettim. ‘Ne biçim konuşuyorsun? Seni, şamarlarım’ gibi ifadeler başladı. Arkadaşım o süreçte onları tutuyordu. Yaptıklarının suç olduğunu ifade ettim. Daha sonra yanlarına 2-3 kişi daha geldi. Karşı taraf kalabalıklaşınca kendimi savunacağım bir şey olması için telefonumla kayıt almaya başladım. Telefonla çekim yapmama da çok sinirlendiler. Orada tehditler, küfürler aldım. Olay sonrası jandarmaya giderek şikâyetçi oldum” dedi.

‘BEN DE BİR HAYVANSEVERİM’

Genç kadına saldırdığı iddia edilen Ayhan Yaşar kendisinin de bir hayvansever olduğunu ve konunun yanlış anlaşıldığını söyledi. Yaşar, “Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin öncesi var. Öncesi yayınlanmadan sonrası yayınlanmaktadır. Bir önceki görüntüler olsaydı her şey ortaya çıkardı. Burada yapılan şey hayvanları sevme ya da sevmeme gibi bir şey değil. Tam aksine benim evimde hayvanlarım, köpeklerim var. Bu konuda ne kadar duyarlı olduğumu çevremdeki herkes bilir. Ben burada köpeklerin neden beslendiğini değil, burada beslenemeyeceğini söyledim. 3-4 köpek varken sorun değildi; fakat şimdi burada 11’e yakın köpek var. Burada beslenemeyeceğinin ilk sebebi çocuklar da mahallede yaşıyor. İkincisi iş yerlerinin burada olması ve gelen müşterilerin tedirgin olmasıdır. Köpeklerin, burada çoğalmasından şikâyet alıyoruz. En önemlisi daha yeni sabah saatlerinde burada 4 köpeğimiz öldü. O köpeklerin ölümünü gören çocukların psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Sıkıntı burada” diye konuştu.

‘BENCE ŞOVMEN, PRİM YAPTI’

Yaşananlar sonrası kendisinin de tehditler aldığını iddia eden Ayhan Yaşar, “Benim anlatmak istediğim şu:

Burada beslemeyin, 200 metre ileride, kamuya açık arazi var, orada besleyin. O zaman bu işi hep birlikte gerçekleştirelim, biz de katkıda bulunalım. Bunun üzerine bana; ‘nerede yemek vereceğimi sizden mi öğreneceğim? Defolun gidin’ gibi cümleler kullandı. Daha sonra ‘Sizi sosyal medyada nasıl rezil edeceğimi biliyorum’ dedi. Ben de bunun üzerine elinden telefonu almaya çalıştım. Kimse benim özel mülkiyetimde, ailemi sosyal medyada teşhir edemez. Ordu’daki bazı hayvansever derneklerinden birkaç kişi geldi. Benden bilgi aldılar. Onlar da suç duyurusunda bulunacak. Çünkü öyle vasfı, kimliği yokmuş. Bence şovmen, prim yaptı, başardı da. Tüm yasal haklarımı kullanacağım” ifadelerinde bulundu.

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