Ordu’da TIR devrildi, sebze- meyveler yola saçıldı

Turgut DAĞDEVİREN/ ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Ünye ilçesinde, sebze ve meyve yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü yaralandı, sebze ve meyveler yola saçıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Nuriye Mahallesi Devlet Sahil Yolu’nda meydana geldi. Samsun’dan Ordu istikametine giden Kasım A. yönetimindeki 05 ABK 997 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda devrildi. Meyve ve sebzeler yola saçılırken, sürücü TIR kabininde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri Kasım A.’yı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, devrilen TIR ise gelen vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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