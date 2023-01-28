Ordu’da patpat devrildi; sürücü öldü

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Mustafa KIRLAK/ALTINORDU (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Altınordu ilçesinde devrilen ‘Patpat’ diye tabir edilen tarım aracının altında kalan Kemal Başköy (63), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hacılar Mahallesi’nde meydana geldi. Kemal Başköy’ün geri manevra yaptığı sırada kontrolünü yitirdiği ‘Patpat’, rampa aşağı kaydı. Yol kenarındaki toprak yığınına çarparak devrilen aracın altında kalan Başköy, yaşamını kaybetti.
5 çocuk babası Başköy’ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. (DHA)
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