Ordu’da muhtar, koronavirüse yenik düştü

Turgut DAĞDEVİREN/ÇAYBAŞI (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Çaybaşı ilçesi İçeribükü Mahallesi’nin muhtarı Cevat Türedi (59), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçenin İçeribükü Mahallesi Muhtarı 3 çocuk babası Cevat Türedi, bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle Ünye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Türedi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Muhtar Türedi, ilçede Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İçeribükü Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi. Cenazede maske, mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra 30 kişi sınırına da dikkat edildi.

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