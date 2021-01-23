Ordu’da mahalleye inen 12 yaban domuzu avlandı

Nurcan ŞANLI/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Fatsa ilçesine inerek tarım arazilerine zarar veren yaban domuzları özel izinle avlandı. Bir grup avcı mahallede çıktığı avda 12 yaban domuzu avladı.

Karadeniz’de etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, mahallere kadar indi. Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Dolunay Mahallesi’ndeki evlerin yakınına kadar gelen domuzlar, bölgedeki tarım arazilerine zarar verdi. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine Fatsa Kaymakamlığı, Fatsa Avcılar ve Atıcılar Derneğine (FAVDER) yetki vererek, yaban domuzlarının avlanmasını istedi. Bu kapsamda dün gece yaban domuzu avına çıkan derneğe bağlı avcılar, 12 yaban domuzunu avladı.

‘İNSAN SAĞLIĞINI DA TEHDİT EDEBİLİYORLAR’

FAVDER Başkanı Cemil Pekbüyük, bu dönemlerde yaban domuzlarının ciddi anlamda zarar verdiğini belirterek, yaban domuzlarının görülmesi halinde yetkili mecralara bildirilmesi gerektiğini söyledi. Yapılan avcılıkla insan sağlığını tehdit eden unsurların kaldırıldığını ifade eden Pekbüyük, “Sayın Kaymakamımızın talimatı üzerine Dolunay Mahallemizde yaban hayatının popülasyonunun artmasıyla yaban domuzları insan hayatına ve tarım arazilerine zarar vermesiyle gündeme gelmişti. Bununla alakalı resmi bir av düzenledik. Toplamda 12 tane yaban domuzunu avlamış olduk. O bölgedeki yaban domuzlarını ve insan sağlığını tehdit eden unsurları aradan kaldırmış olduk. Ekibimle güzel bir av gerçekleştirdik. Umarım faydalı olabilmişizdir. Çünkü orada insanlar yürüme alanlarında ciddi sıkıntılar içerisindeydi. Bu dönemlerde yaban hayvanları ciddi anlamda zarar veriyor. İnsan sağlığını da tehdit edebiliyorlar. Bunların yavrulama dönemi başlayacak. Yuva yapmaya çalışacaklar. Yüksek kesimlere yağan kar nedeniyle ciddi derecede domuz sürüleri geldi. Vatandaşlar gördükleri yerlerde yetkili kurumlara müracaat ederlerse biz gerekeni yaparız” diye konuştu.

‘YABAN DOMUZLARI TÜM DÜZENİMİZİ ALTÜST ETTİ’

Mahallede oturan Çağla Begüm Kılıç, yaban domuzları nedeniyle tüm düzenlerinin bozulduğunu ifade ederek, “Mahalle sakinleri olarak bu konuda gerçekten sıkıntı yaşıyorduk. Yaban domuzları tüm düzenimizi altüst etti. Örneğin akşam olduğunda dışarıya çıkamıyorum. Çünkü dağdan, tepeden, bir yerden domuz çıkacak diye korkuyorum. Bu beni çok endişelendiriyordu. Umarım domuz katliamından birisi ölmez. Çünkü ben de domuzlar tarafından parçalanıp ölü bulunacağım diye korkuyorum. İnşallah bir çözüm bulunur” şeklinde konuştu.

Ziya Mert Kılıç ise, “Biz arkadaşlarımızla dışarıda oynuyoruz mesela domuz bahçeden aşağı iniyordu. Çok korkuyoruz. Markete gidemiyoruz. Önlem alınması gerekiyor. İlla birisinin ölmesine gerek yok” ifadelerini kullandı.

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