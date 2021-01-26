Ordu’da iki ayrı yangında, 400 tavuk ile 9 büyükbaş telef oldu

Mustafa KIRLAK-Turgut DAĞDEVİREN/ORDU, (DHA)- ORDU’nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde çıkan iki ayrı yangında, 400 tavuk ile 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Akkuş’un Kızılelma Mahallesi Kuyumcular mevkiinde Yılmaz Arslan’a ait 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın evin bahçesinde bulunan kümese sıçradı. Durumu fark eden mahalleli, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangında bin 500 tavuğun bulunduğu kümeste 400 tavuk telef oldu, 780 koli yumurta ile 2 ton yem de yandı.

Olay sırasında hastaneye gittiği için yangını yolda öğrendiğini belirten ev sahibi Yılmaz Arslan, “Olay sırasında eşimi hastaneye götürüyordum. Evimin yandığını komşularım telefonla arayarak haber verdiler. 2012 yılından bu yana geçimimi buradaki kümesten sağlıyordum. Yangın sonucu evim ve kümesim kullanılmaz hale geldi. Kümeste 400 tavuğum telef oldu, 780 koli dağıtıma hazır yumurta ve 2 ton yem yandı. Eve döndüğümde artık yapacak bir şey kalmamıştı, çok üzgünüm” dedi.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Yılmaz Arslan’ı ziyaret ederek, aileye başta konaklama olmak üzere ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

ÜNYE’DE DE 9 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Ünye ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi’nde de Ahmet Karagöz’e ait ahırda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

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