Ordu’da elektrik direğinden düşerek öldü

Günümüzde artan obeziteyle birlikte kalp hastalıklarının da arttığına işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Erhan Gönen “Obez hastalarda hipertansiyon daha sık görülür. Hipertansiyonu olan bir obezde geceleri horlama da varsa OSAS hastalığı akla gelmelidir. Obezite ile beraber olan insülin direnci, kolesterol yüksekliği, damar duvarı hücrelerinin fonksiyon bozukluğu gibi patolojik durumlar da eklenince kalp hastalığı riski oldukça yükselir” dedi.