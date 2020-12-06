Ordu’da boş kalan sokaklar köpüklü suyla yıkanıyor

RUH Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şakir Özdemir, Covid-19 pandemi sürecinin belirsizliğinden kaynaklanan kaygı bozuklukları ve depresyonun, kişilerde şiddet eğilimini artırdığını belirterek, "Dünyanın birçok ülkesinde yapılan araştırmalara göre, bu süreçte ev içi şiddet ciddi oranda arttı" dedi. Dr. Özdemir, çocukların da kısıtlama ve izolasyon döneminde şiddet eğilimine yöneldiğine dikkat çekerek, "Mutsuzluk ve üzüntülerini öfke ve şiddet davranışları şeklinde gösterebilir" diye konuştu.