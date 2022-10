Ordu’da bir gün arayla ölen Dikran ve Ardem kardeşleri dostları anlattı

- Reklam -

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)-ORDU’nun Altınordu ilçesinde bir gün arayla hayatını kaybeden Ermeni kökenli Dr. Dikran Toraman (90) ile eczacı kız kardeşi Ardem Toraman’ı (86) dostları anlattı. Toraman kardeşlerin çocukluk arkadaşları iş insanı Ergin Karlıbel (81), “Her şeyini Ordu için harcadı. Gerçekten Ordu sevgisiyle doluydu” dedi. Araştırmacı-yazar Naim Güney de (64) “Durumu olmayan ailelerin tedavilerini yapıyordu. Elinde çantası, gözünde gözlüğü her tarafa koşuyordu” diye konuştu.

Zaferimilli Mahallesi’nde eczacı kız kardeşi Ardem Toraman ile yaşayan Dr. Dikran Toraman, 27 Ekim’de evinde rahatsızlandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kronik rahatsızlıkları bulunan Toraman’ın öldüğünü belirledi. Vefat haberi sonrası evde kalmak istemeyen Ardem Toraman da 28 Ekim’de bir otele gitti. Burada rahatsızlanan Toraman, özel bir hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Toraman, öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Ordu’da doğup büyüyen Ermenli kökenli Toraman kardeşler, 29 Ekim’de vasiyetleri doğrultusunda Çakalçıkmaz Mezarlığı’nda toprağa verildi. Mezarlıkta kardeşler için imam tarafından dua edildi.

‘ORDU’YU HİÇ TERK ETMEDİLER’

Toraman kardeşlerin çocukluk arkadaşı iş insanı Ergin Karlıbel, “Dikran ağabey ve Ardem abla, vefatlarını İstanbul’a haber verilmesini istedi. Dikran ağabeyimizi defnetmeden önce güzel bir merasim yapmak istemiştik ama Ardem abla istememişti. Biz de kendilerinin istediğini yerini getirdik. Ordu’yu hiç terk etmediler. Ordu’dan da gitmeyi düşünmediler. Mezarlarının Ordu’da olmasını istediler. Hatta Ardem abla, ‘Beni Dikran ile üst üste gömersin’ diye espri yapardı” diye konuştu.

‘HER ŞEYİNİ ORDU İÇİN HARCADI’

Dr. Dikran Toraman’ın birçok hastaya yardım ettiğini anlatan Karlıbel, “Ordu Lisesi’nde okuyup doktor oldu. Her şeyini Ordu için harcadı. Gerçekten Ordu sevgisiyle doluydu. İyi bir Ordusporlu’ydu. Orduspor’un kuruluşundan bu yana hem yöneticilik hem de ücret almadan doktorluk yaptı. Bunların yanında çok güzel hatırlar bıraktılar. Ordulular da gerekli ilgiyi gösterdi. Dikran ağabey çantası elinde bütün mahalleyi ve yaşlıları dolaşır, her türlü tedavilerini ücretsiz şekilde verir ve ilaçlarını kendisini temin ederdi. Dikran ağabey hiçbir zaman para için hekimlik yapmadı” dedi.

‘DURUMU OLMAYANLARI TEDAVİ EDİYORDU’

Araştırmacı-yazar Naim Güney de Toraman kardeşler ile her hafta eczanelerinde bir araya geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Dikran amca, ‘Orduluların yardımı ile kız kardeşim ve ben okullarımızı bitirdik. Doğduğumuz topraklara hizmet etmek için Ordu’ya döndük. Beni okutan, beni büyüten, bana topraklarını açan, beni kendilerinden ayırmayan Ordululardan nasıl para isterim’ diyordu. Durumu olmayan ailelerin tedavilerini yapıyordu. Elinde çantası, gözünde gözlüğü her tarafa koşuyordu. 25 seneye yakın da Orduspor’un kulübünün doktorluğunu ücretsiz bir şekilde yaptı. Bu insani yönleri ile Dikran amca, o dönemde bir yıldız gibi parladı. Ardem abla da aynı duygularla, bir Ordu insanı olarak ön plana çıkmış bir kadındı. Bizim mozaiğimizin bir parçası olduğu için, onları her zaman sevgiyle, saygıyla, hayırla yad ettik, yad edeceğiz” diye konuştu.

İki kardeşin Ordu’da gömülmek istediğini aktaran Güney “Dikran amca, yakınlarının olduğu, kendi annesinin, babasının hatta anneannesinin olduğu mezarlığa defnedilmesini istiyordu. Bu vasiyetini de Ordulular yerine getirdi” ifadelerini kullandı. (DHA)



