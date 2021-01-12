Ordu’da, 2 katlı ev yandı

Ahmet BAYRAK/ULUBEY (Ordu), (DHA)- SAMSUN’un Ulubey ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Ulubey ilçesi Ohtamış Mahallesi Kıranbaşı mevkindeki Şenel Kocaman’a ait 2 katlı evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri gören ev sahibi kendini dışarı atıp, yardım istedi. Kocaman’ın komşuları, hortumlarla su tutarak alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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