Ordu Valisi Sonel: Ev gezmelerine gitmeyin, misafir kabul etmeyin

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı’nca paylaşılan vaka sayısı haritasına göre 15- 21 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü Ordu’da denetimler sürüyor. Ordu Valisi Tuncay Sonel, “Ordu genelindeki vakaların yüzde 80’i, aile içi bulaşmadan kaynaklanıyor. Ordululardan özellikle ev gezmelerine gitmemelerini, evlerine misafir kabul etmemelerini, taziye ve cenazelere katılmamaları noktasında hassasiyeti göstermelerini istiyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 il yine Karadeniz Bölgesi oldu. Bakan Koca’nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında Ordu, yüz binde 228,40 vaka sayısıyla birinci oldu.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte alınan koronavirüs tedbirlerini yerinde denetledi. Vali Sonel beraberinde Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ile birlikte Altınordu ilçesinde esnafın ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Sırrıpaşa, Süleyman Felek, Barbaros, Fatih, Hükümet ve Fevzi Çakmak caddelerinde denetimlerde bulundu. Covid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol eden Vali Tuncay Sonel, esnaf ve vatandaşları kurallara uymaları, daha dikkatli ve hassas davranmaları konusunda uyardı. Vali Sonel, sokakta karşılaştığı seyyar simit satıcılarından simit satın alarak, vatandaşlara simit ikramında bulundu. Ayakkabı boyacısında ayakkabılarını boyatan vatandaşların ücretini de kendisi veren Vali Sonel, sokakta temizlik ürünü satan bir kadının ürünlerini de satın alarak, vatandaşlara hediye etti.

‘BU HAFTA SONU İTİBARİ İLE MÜSAADE EDİLMEYECEK’

Denetimlerle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Sonel, “Ordu’nun 19 ilçesinde her gün sahadayız. Ordulu hemşehrilerimizden istediğimiz, bugünlerde biraz daha alınan kurallara riayet etmeleridir. Ordululardan özellikle ev gezmelerine gitmemelerini, evlerine misafir kabul etmemelerini, taziye ve cenazelere katılmamaları noktasında gerekli hassasiyeti göstermelerini istiyorum. Özellikle hafta sonlarında alınan çiftçi kayıt sistemi belgesi kullanılarak köylere seyahatler oluyor, bu hafta sonu itibari ile buna müsaade edilmeyecek. Ayrıca hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın dolmuşla ya da arabayla hastaneye gelmesine gerek yok. Biz onları özel araçlarımızla aldırılarak, hastanede testlerini yaptırıp evlerine bırakırız. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşlarımızla beraber bu kurallara uyarsak bunun üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.

‘SIFIR VAKAYA ULAŞINCAYA KADAR TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ’

Son haftalarda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan istatiksel verilerde Doğu Karadeniz’in ilk sıralarda yer aldığına vurgu yapan Vali Sonel, “Ordu genelinde sıfır vakaya ulaşıncaya kadar tedbirleri elden bırakmayacağız. Vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum; çarşıda işi olan, alışverişe çıkan evet ama sigara yasağı koyduğumuz, tedbir aldığımız, bariyerlerle kapattığımız HES koduyla geçmelerine müsaade ettiğimiz Sırrıpaşa, İsmetpaşa, Süleyman Felek gibi caddelerimizde, sahilimizde lütfen gezi amaçlı dolaşılmasın. Boş boş dolaşmaya gerek yok. Sosyal mesafeye uyalım, maskeleri düzgün takalım, temizliğe dikkat edelim. Aşılamada da iyiyiz. Ordu geneli olarak vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Canla başla çalışan tüm görevli arkadaşlarımıza vatandaşlarımız yardımcı olsunlar rica ediyorum” dedi.

‘TEDBİRLERİ SIKLAŞTIRIP, İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULAYACAĞIZ’

Akşamları misafir kabul edilerek bir araya gelindiğini gözlemlediklerini, bunun önüne geçmek için de sıkı denetimler yapılacağının altını çizen Vali Sonel, Ordu genelindeki vakaların yüzde 80’nin aile içi bulaşma olduğunu, tedbirlerin sıklaştırılacağını ve idari para cezalarını uygulanacağını ifade etti. Vali Sonel, “Biz istiyoruz ki, üretim tedarik zinciri devam etsin, ekonomi canlansın, esnafımız elbette kazansın. Tam kapanmadan ziyade, ekonominin devam etmesinden yanayız. Çünkü, ekmek kazanan, ailesini geçindiren esnaflarımız var. Biz hepimiz dikkat edeceğiz ki rahatlama olsun. Şu an hastanede yoğun bakımda, servislerde sıkıntımız yok o bir avantajımız. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında 100 bin nüfusta biz yüksek görünsek de toplam vaka sayısında ön sıralarda değiliz. Sıfır vaka oluncaya kadar uğraşacağız, emekler boşa gitmesin. En kısa sürede Ordu’muzun da toparlanacağına inanıyorum. Biz kurallara uyar, dikkat edersek, sonuç başarılı olacaktır” ifadelerini kullandı.

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