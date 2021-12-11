Ordu Aybastı’da fındık bahçesi icradan satılık (çoklu satış)

- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ordu ili, Aybastı ilçesi, Armutlu mahallesinde 946 ada 10 parsel numaralı taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Tapu kayıtlarında fındık bahçesi vasfında olan taşınmaz üzerinde tesis mahiyetinde 11-13 taşlarında çakıldak cinsi fındık ocakları olduğu fındık ocaklarının yıllık periyodik bakımlarının yapıldığı tespit edilmiştir. 1. Satış Günü : 27/01/2022 günü 11:00 – 11:05 arası, 2. Satış Günü : 24/02/2022 günü 11:00 – 11:05 arası, Satış Yeri : Aybastı İcra Müdürlüğü Odası
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