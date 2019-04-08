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8 Nisan 2019
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Çin'li şirket Oppo, yeni serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. İlk olarak Çin'de tanıtılacak olan Reno model telefonlar 10 Nisan tarihinde sahne alacak.
Çin'li şirket Oppo, yeni serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. İlk olarak Çin'de tanıtılacak olan Reno model telefonlar 10 Nisan tarihinde sahne alacak.
Teknoloji Haberleri

Oppo’nun yeni Reno serisi telefonları yolda

Editör Editör

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Çin’li şirket Oppo, yeni serisi için hazırlıklarını sürdürüyor. İlk olarak Çin’de tanıtılacak olan Reno model telefonlar 10 Nisan tarihinde sahne alacak.

Yeni bir telefon serisi hazırlığında olan Oppo, merakla beklenen Reno model telefonlarını çok yakında duyuracak. Söz konusu telefonların Snapdragon 710 ve Snapdragon 855 işlemcileri kullanacağı söyleniyor.

Oppo, Reno serisini 10 Nisan itibariyle Çin’in Şangay şehrinde tanıtacak. Bununla beraber global tanıtım 24 Nisan’da İsviçre’nin başkenti Zürih’te gerçekleşecek. Beş adet Reno serisi cihaz ise şu şekilde adlandırılacak: Oppo Reno Pro, Reno Plus, Reno Zoom, Reno Lite, ve Reno Youth.

Oppo Reno Zoom modelinin Snapdragon 855 yonga setine sahip olması beklenirken 6.5 inç boyutunda çentiksiz, OLED, full HD+ ekran ile geleceği söyleniyor. Aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi okuyucusu da yer alacak. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olacak  modelin Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkması bekleniyor. 

Cihazın kamera tarafına baktığımızda 48 megapiksel ana, 8 megapiksel geniş açı ve 13 megapiksel çözünürlüğünde telefoto lens olmak üzere üç adet kamerayla geldiğini görüyoruz. Ön tarafta ise Oppo’nun klasikleşen tasarımı kızaklı sisteme sahip ön kamera yer alıyor. Bu kamera 16 megapiksel değerinde olacak. 4065 mAh bataryayla gelecek olan cihaz, VOOC hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. 

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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