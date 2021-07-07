Operatörünün hareket ettirdiği iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Yasin KIRAS/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ın Divriği ilçesinde, demir madeni ocağında araç bakım işinde görevli İsmail Öztürk (22), bakımını yaptığı iş makinesi operatörünün aracı hareket ettirmesiyle altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Divriği ilçesi Demirdağ mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe yakınlarında demir madeni ocağında araç bakım işinde görevli İsmail Öztürk, kepçe diye bilinen iş makinesinin bakımını yapmaya başladı. İş makinesi operatörü F.Y., bakımın bittiğini düşünerek aracı hareket ettirdi. Bu sırada iş makinesinin altında kalan Öztürk ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Divriği Sadık Öztürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öztürk, ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Öztürk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası iş makinesi operatörü F.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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