Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, örgütün ‘gaybubet evleri’nde kaldıkları belirlenen 17 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, Osmaniye merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY’nin eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında halen görevde olan biri astsubay ve biri polis olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün ‘gaybubet evleri’nde kaldıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu 17 şüphelinin kimliği tespit edildi. Ekipler eş zamanlı olarak önceden belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

OSMANİYE’DE FETÖ OPERASYONU: 11 GÖZALTI

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcıcığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından, FETÖ/PDY’nin eğitim yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Osmaniye merkezli Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Sivas, Mardin, Elazığ, Gümüşhane ve Adıyaman illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda, Osmaniye’de dershane öğretmeni olarak görev yapan O.B., Y.E., A.B. ve F.A., Kahramanmaraş’ta dershane öğretmeni E.S., Adıyaman’da polis memuru S.T., Gümüşhane’de astsubay M.Y.T., Sivas’ta dershane öğretmeni İ.A., Mardin’de eski öğretmen N.E., Elazığ’da belediye işçisi V.Ş. ve Şanlıurfa’da kapatılan Zirve Üniversitesi çalışanı M.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, eğitim gören öğrencilerin örgüte kazandırılmasına yönelik çalışma yaptıkları tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.