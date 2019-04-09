Operasyonlar peş peşe geldi!

Emniyet ekipleri sabah saatlerinden itibaren birçok ilde FETÖ’ye yönelik peş peşe operasyonlar düzenliyor. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, 288 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonlar sürüyor.

ANKARA’DA FETÖ SORUŞTURMASI: 35 ASKER, 29 ÖĞRETİM GÖREVLİSİNE GÖZALTI KARARI

Ankara’da, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 29’u havacı 35 astsubay ile 29 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli 29 astsubayın, FETÖ’nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Daha önceki operasyonlarda alınan iade ve teşhisler sonucu 6 jandarma astsubayın da FETÖ ile irtibatı belirlendi. 29’u havacı 35 astsubayın yanında, yine FETÖ ile irtibatları saptanan 29 üniversite öğretim görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerden 8’inin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi. Şüphelilerin gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.



ADANA MERKEZLİ 8 İLDE FET OPERASYONU: 59 GÖZALTI KARARI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde itirafçı mahrem imamların beyanları ve elde edilen dijital verilerden yola çıkılarak KHK ile ihraç edilen 59 eski polis hakkında yakalama kararı alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda Adana merkezli 8 ilde çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi. Baskınlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana’da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana’ya getirileceği belirtildi. Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

29 İLDE FETÖ OPERASYONU: 80 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi ve polisin yaptığı araştırma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mensuplarına ‘mahrem imamlık’ yaptığı ileri sürülen kişilerin kimlikleri belirlendi. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki mensuplarına ‘Molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan, gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mensubu’ gibi pozisyonlarda mahrem imamlık yaptığı belirlenen 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar üzerine bugün Konya merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi. Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)

İZMİR’DE 65 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İzmir’de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle, aralarında Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli muvazzaf askerler ile üniversiteler ve hastanelerde görev yapan öğretim üyelerinin de bulunduğu 65 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Operasyonların sürdüğü belirtildi.

KOCAELİ MERKEZLİ 12 İLDE TSK YAPILANMASINA OPERASYON

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 12 ilde 20 kişi için gözaltı kararı verildi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 9’u görevde, 3’ü açığa alınan, 4’ü meslekten ihraç edilen, 1’i emekli, 1 eski askeri okul öğrencisi ve 2 sivil mahrem abi hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 üsteğmen, 11 astsubay, 1 askeri okul eski öğrencisi, 2 sivil mahrem abiyi yakalamak için bu sabah saatlerinde Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Düzce, Zonguldak, Kars, Hatay, Kayseri ve Adana’da operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)