Op. Dr. Hasan Yıldız: Genital estetik hem cinsel hem de sosyal yaşam kalitesini artırıyor

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İSTANBUL, (DHA) – Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr . Hasan Yıldız, “Genital bölgede oluşan deformasyonlar, sarkmalar, bozukluklar kadınların cinsel yaşamını olumsuz yönde etkilerken aynı zamanda sosyal yaşam kalitesini de düşürüyor. Genital estetik operasyonları ile bu şikayetlerden çok kısa sürede ağrısız ve acısız kurtulabilirsiniz” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr . Hasan Yıldız, genital bölgedeki bozulmaların nedenlerini anlatarak tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verdi. Op. Dr. Yıldız, “ İlerleyen yaş, yapılan doğumlar, genetik faktörler, doğuştan , hızlı kilo alıp verme gibi nedenlerden dolayı kadının genital bölgesinde bozulmalar oluşabiliyor. Bu sorun kadının cinsel birliktelik sırasında ağrı, acı duyması, ilişkiden haz alamama gibi durumlara neden olurken cinsel yaşamın kalitesi de düşüyor. Dahada ilerleyen zamanlarda ise tamamen cinsel hayattan soğumalara yol açıyor. Ayrıca kot pantolon, bikini, iç çamaşırı, tayt benzeri dar kıyafetler giyildiğinde de ağrı , acı ve görüntü açısından da özgüven eksikliği oluşuyor. Oysa çok kısa süren genital estetik operasyonları ile genital bölgede oluşan tüm bozukluklar giderilebilir. Hastalar operasyon sonrası kısa sürede iş ve sosyal hayatına dönebiliyor. İşlemler sonrası alınan sonuçlar olumlu oluyor. Başarılı genital estetik operasyonları sonrasında kadınlar genital bölgelerinde estetik bir görünüme kavuşuyor, kendilerini daha iyi hissediyor ve özgüveni artıyor. Cinsel ilişkide ağrı yaşamıyor, zorluk çekmiyor ve aldığı zevk daha fazla oluyor. Spor kıyafetleri, tayt, mayo ya da bikini giydiği zaman ağrı acı şikayetleri de son bulmuş oluyor” diye konuştu.

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KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ ÖNEMLİ

Op. Dr . Yıldız, “Genital estetik operasyonları her hastaya özel ve uygun teknikle yapılması gereklidir. Aksi takdirde operasyon sonucu hastayı mutlu etmez ve başarısız olur. Her hastanın genital bölgesi ve oluşan deformasyonlar birbirinden farklıdır. Bu nedenle mutlaka operasyon hastanın genital bölgesine özel planlanmalı uygun ve doğru teknikle ameliyat yapılmalıdır. Genital estetik operasyonlarının kesinlikle tek düzen yöntemle yapılamaz. Pek çok hasta maalesef tek düzen yapılan genital estetik operasyonlarından sonra revizyon için bize başvuruyor. Genital estetik operasyonları, ergenlik çağına gelmiş herkese uygulanabiliyor. Evli veya bekar olmak fark etmiyor. Genital bölgede en sık yapılan operasyonların başında labioplasti ve vajinoplasti gelmektedir. Bunların dışında Perineoplasti, Klitoral hudoplasti (Klitoris estetiği), Labia majora augmentasyon, Puboplasti,G noktası büyütme, G noktası büyütme en sık yapılan genital estetik operasyonlarıdır” ifadelerini kullandı.