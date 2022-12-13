Önüne gelene puan dağıtan Başkent ekibi iyice batağa gömüldü GENÇLER ERZURUM’U DA KIRMADI

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Spor Toto 1. Lig’in 17. hafta maçında, içeride ve dışarıda bir türlü dikiş tutturamayan Gençlerbirliği, konuk ettiği Erzurumspor’ u da eli boş göndermedi. Ligin alt sıralarında yer alan iki ekibin puan mücadelesinde konuk ekip 2-1 galip gelerek çok kritik bir üç puan aldı. Başkent ekibi ise kaybettiği bu puanla ligin dibine demir attı.

YALÇIN ERCAN-

Transfer tahtasını açamadığı için kadrosunu güçlendiremeyen kırmızı-siyahlılar, deneyim eksikliği görülen genç oyuncularla ve birkaç eski futbolcuyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Erzurumspor karşısında oldukça başarılı ve istekli bir oyun ortaya koymalarına karşın son vuruşlarda etkili olamadılar. Sezon başından bu yana sürekli tehlikeli bölgenin içinde kalan Gençlerbirliği’nin bu puan kayıpları nedeniyle, üst gruptaki kendine yakın takımlarla her geçen gün arası açıldığından işi gittikçe sarpa sarmaya başladı. 14 maçtır galip gelemeyen ve sadece 7 puana sahip Başkent ekibinde yönetimin, mutlaka acil bir önlem alarak çözüm bulması ve etkili bir program dahilinde transfer hazırlıklarına başlaması kesin olarak zorunlu görülüyor.

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Teknik direktör Mustafa Dalcı,kazanmaları gereken bir maç olduğunu, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, “Oyuna bakıldığında aslında berabere de kalsak oyun olarak üzüleceğimiz bir maçtı. Bu maçın önemini biliyorduk. Genç oyuncuların tecrübesizliğini maçın her anında hissediyoruz. İşimiz zor, daha da zorlaştı, bunun farkındayız. Ama Gençlerbirliği bu ligde kalacak, yönetimimiz ve başkanımızla birlikte bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah ikinci yarı transfer yasağının kalkmasıyla çok güçlü bir Gençlerbirliği gelecek ve bu ligde kalacağız diye düşünüyorum. Kaybettiğimiz için elbette üzgünüz” dedi.

Kadro darlığı nedeniyle oyun sisteminde bazen zorunlu olarak değişikliğe gittiklerini dile getiren Dalcı,”Oyuncuların sakatlığı bizi maalesef bu durumlara getiriyor. Ama buna cevap alamayınca da mecburen B planına geçiyorsun. Sol ve sağ bekte oyuncu oynatmakta gerçekten zorlanıyoruz. Bu da bizim oyun formatımızı etkiliyor. Bundan sonraki süreci bu şekilde geçirmeyi düşünüyoruz. Elimizdeki malzeme neyse ona göre davranmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Dalcı, Arda Güler’in bonservisindeki pay konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığına yönelik haberlere de,”Bu konuda bir açıklama yapmam doğru değil. Yönetimimiz bu anlamda Fenerbahçe ile görüşmelerini yapıyor. Kısa zamanda kendileri bu konuda açıklama yaparlar” değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Dalcı ayrıca, kadro dizilişindeki değişimin de oyuncuların sakatlığı nedeniyle yapmış oldukları bir zorunluluk olduğunu vurguladı.