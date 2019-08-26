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‘Onun Çizgileri’ 1 Eylül’de açılıyor

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Türkiye’de ve yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan K. Muzaffer Gençer’in ‘Onun Çizgileri’ isimli sergisi, 1 Eylül’den itibaren Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçının ‘fovizm’ etkisiyle oluşturduğu sergide 35’e yakın eser, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Trump Art Gallery (TAG),  01 – 30 Eylül tarihleri arasında, Türkiye’de ve yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan K. Muzaffer Gençer’in ‘Onun Çizgileri’ adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapacak. Gençer, birbirinden canlı renkler ve özgün desenlerle oluşturduğu eserlerinde farklı renk seçenekleri ve kuvvetli fırça darbeleriyle içindeki duyguları yansıtıyor.

İçindeki duyguları dışa vuran ekspresyonist tarzdaki çalışmaları ve yer yer de fovizm etkisiyle oluşturduğu eserleri için ‘Çizgilerimi seviyorum’ diyen Gençer, şöyle konuştu:

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“Bütün çizgiler birçok şey ifade eder ve hepsi güzeldir, özeldir, birleştiricidir. Her şeyin kendine has çizgisi vardır, değiştirilemez. Anlamı farklı, şekli farklıdır. Çizgiler seçilen yoldur. Bir avuç çizgiden tablolarım meydana gelir ve ben çizgilerimi seviyorum. Onlar benim yaşamımın aynası, mutluluğumun ve acılarımın anısı. Onlar benim hayat bilgimin tek kanıtı.”  

“RESİM HAYATI GÜZELLEŞTİRİYOR”

Resim yapmaya çocukluğunda başlayan Gençer, resmin özgünlüğünün ve sınırsızlığının hayatı güzelleştirdiğini belirtti. Sanatçının eserlerinde yarattığı desenler Amerika’da sanatsal ürünlerin dizayn edildiği moda sektöründe kullanılıyor. Aynı zamanda şair olan Gençer’in ‘Sevi’ye Övgü’ ve ‘Aşkımla Kıvançlıyım’ adlı iki şiir kitabı bulunuyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadir Derre’nin üstlendiği ‘Onun Çizgileri’ adlı sergi, 30 Eylül tarihine kadar Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan TAG’de ziyaret edilebilir.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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