Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını belirterek, “Belediyemizin kurumsal web sitesinde ‘Kan Gönüllüsü’ ile ‘Kan Arayan’ kişileri ‘Kan Bankası’ online platformumuzla bir araya getiriyoruz.

Bu sayede kan ihtiyacı olan kişi aradığı kan grubundaki kişiye doğrudan ulaşabilecek. Kan bağışı cana can katmak, hayat kurtarmaktır” dedi.

HEM KAN BAĞIŞÇISINA HEM DE KAN ARAYANA KOLAYLIK

Keçiören Belediyesi, Başkan Altınok’un talimatıyla acil kan ihtiyacı olan ve kan bağışında bulunmak isteyen duyarlı vatandaşlara kolaylık sağlamak için kurumsal web sitesinde oluşturulan gönüllü “Kan Bankası” online platformuyla önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Keçiören Belediyesi resmi web sitesinde bulunan Kan Bankası’na üye olan vatandaşlar, hem kan bağışında bulunabilecek hem de kan ihtiyacı olan hastalara anında ulaşabilecekler. Sisteme üye olan vatandaşlar, kan guruplarını ve iletişim adreslerini girerek ihtiyaç duyulan kan grubunun sistem üzerinden tasnif edilmesini de sağlayacaklar. SMS ve e-mail yoluyla iletişim kurma imkânı sağlayan online sistem böylece ihtiyaç duyulan kan gönüllülerine SMS ya da e-mail gönderecek. İhtiyaç duyulmayan kan grubundan bağışçılar ise SMS ya da e-mail ile rahatsız edilmeyecekler. SMS; ilk kez üye olanlara, kan bağışçısının bilgilerine ulaşmak için alınacak onay sırasında ve kan arayan kişinin sisteme başvuru yapması durumunda gönderilecek.

“İNSANLARA HAYAT VERMEK TARİFSİZ BİR MUTLULUKTUR”

Kan Bankasına asılsız ihbarda bulunanlar için yasal işlem başlatılacağını, vatandaşın gönüllülük esasına göre bağışçı olacağını ve Kan Bankası sistemine dair yasal yükümlülüklerin tamamen yerine getirildiğini belirten Başkan Altınok, “Gönüllü kan bağışı için oluşturduğumuz Kan Bankası platformu ülkemizdeki diğer belediyelere de önceki hizmetlerimiz gibi örnek olacaktır. Kan bağışı, hem bağışçının sağlığı açısından hem de hayati tehlikesi bulunan bir cana can verileceği için oldukça önemli bir hizmettir. Ayrıca kan bağışının manevi olarak bizlere vereceği gönül huzuru da var. Tanıdığımız ya da hiç tanımadığınız insanlara hayat vererek yaşayacağımız bu ise mutluluk tarifsizdir” dedi.

ÜYE OLMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Kan bankasına üye olmak isteyen vatandaşlar, Keçiören Belediyesi web sitesi www.kecioren.bel.tr adresine girerek web sitenin ana sayfasında bulunan “Kan Bankası” https://www.kecioren.bel.tr/kan-bankasi.html linkine tıklayacaklar. Kurumsal web sitesi üzerinde karşılarına çıkacak olan “Gönüllü Kan Bağışı” ya da “Kan Arıyorum” seçeneklerine tıklayarak üyelik işlemine devam edecekler. Daha sonra karşılarına çıkan sayfada; adres, iletişim bilgileri, kan grubu, Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarasının bulunduğu alanları dolduracaklar. İsteğe bağlı olarak, “Telefonuma her saat mesaj gelebilir” seçeneğine onay veren vatandaşlara ise ihtiyaç halinde her saat ulaşma imkânı olacak.