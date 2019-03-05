Cumhur İttifakı Gölbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, kuracakları Online Eğitim Platformu ile ilçeyi bir eğitim üssü haline getireceklerini açıkladı.

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, zaman ve mekan kısıtlılığından eğitim yapamayan Gölbaşılılara online eğitim müjdesi verdi. Başkan Adayı Şimşek, kuracakları Online Eğitim Platformu ile ilçeyi bir eğitim üssü haline getireceklerini açıkladı. Cumhur İttifakı Gölbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, 31 Mart mahalli seçimlerini kazanmaları halinde uygulama sokacakları sosyal projelere bir yenisini daha ekledi ve Gölbaşı Belediyesi Online Eğitim Platformu sözü verdi. Şimşek, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

7 GÜN 24 SAAT EĞİTİM…

“Eğitimin ve öğrenmenin yaşı yok. Ancak, gündelik yaşamdaki koşturmaca içinde insanlarımız, zaman ve mekan sorunu yaşıyorlar.