Online eğitim alan çocuklarda dikkat dağınıklığı problemi arttı, uzman uyardı

Yusuf KANTARLI- Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)- ADANA’da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, koronavirüs nedeniyle telefon, bilgisayar ve tablet üzerinden uzaktan eğitim gören bazı çocuklarda, dikkat dağınıklığı görüldüğünü söyledi. Dr. Sönmez, çocukların ders sırasında arka planda oyun ve video uygulamaları gibi başka programlar kullandığını belirterek, “Bu gibi durumların yaşanmaması ve çocuklarımızın verimli online derslere katılmasını sağlamamız için sıkı takip etmemiz lazım” dedi.

Türkiye’de geçen yıl 10 Mart’ta görülen ilk koronavirüs vakası sonrası bulaş riskine karşı önlemler alındı. 16 Mart’ta ülke genelinde üniversiteler hariç okulların tatil edilmesinin ardından 23 Mart’ta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, derslerin televizyon ve internet üzerinden işleneceği duyurdu. Eğitimin aksamaması için de Eğitim Bilişim Ağı (EBA) devreye sokuldu. Çocuklar, telefon, bilgisayar, tablet gibi elektronik cihazlar üzerinden uzaktan eğitim görmeye başladı.

‘ONLİNE EĞİTİM ALIRKEN OYUN OYNUYORLAR’

Psikiyatri Uzmanı Dr. Erdem Önder Sönmez, online eğitimin başarılı olmasının yanı sıra fiziksel birtakım sorunların da yaşandığını belirtti. Yüz yüze eğitim döneminde çocukların ebeveynleri tarafından teknolojik cihazlardan uzak tutulmaya çalışıldığını belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Sönmez, “İçinde bulunduğumuz zor zamanlardan ötürü bu eğitimleri bu cihazlarla yapmak zorunda kalıyoruz. Bununla birlikte çocukların bilgisayar, tablet gibi cihazların başında fazla vakit geçirmeleri dikkat problemini ortaya çıkardı. Bazı anne ve babalar çocuklarını takip etmediği için çocuk, online eğitim alırken dikkati dağıldığında arka planda başka videolar izleyip oyun oynayabiliyor. Bu gibi durumların yaşanmaması ve çocuklarımızın verimli online derslere katılmasını sağlamamız için sıkı takip etmemiz lazım” dedi.

‘ELEKTRONİK CİHAZLARI KISITLAMAMIZ LAZIM’

Polikliniğe gelen bazı anne ve babaların 3 yaşındaki çocuklarının tablet ve telefon kullanmayı bilmesinin bir marifetmiş gibi anlatmalarının yanlış olduğunu belirten Sönmez, “Eğer o yaştaki çocuk anne ve babasıyla sosyal iletişim kuramaz, bu tarz elektronik cihazlarla büyürse sosyal ve duygusal gelişimi düşmeye başlıyor. İlerleyen zamanlarda çocuklarda dikkat problemlerinin artmasına ve sosyal ilişkilerinde problemler yaşamasına sebep oluyor. Bununla birlikte çocuk ileride derslerinde başarı göstermemeye başlayabilir. Bu yüzden elektronik cihazları mümkün olduğumuz kadar kısıtlamamız ve çocuklarımızı takip altına almamız lazım” diye konuştu.

‘TEKNOLOJİNİN DOĞRU KULLANILMASI GEREK’

Teknolojinin doğru kullanılması gerektiğini kaydeden Sönmez, şöyle konuştu:

“Biz, çocuklarımıza online derslerde fayda sağladığımızı düşünürken takip etmediğimiz için zarar da verebiliyor olabiliriz. Teknoloji ve internet, çağımızın bir gerçeğidir. Çocuklarımız ilerleyen dönemlerde sürekli bu teknolojiyle haşır neşir olacak. Online dersin olduğu zamanlarda bilgisayar oyunları tamamen yasaklanmalı. Gün içinde de çocuklarınızla anlaşma yapıp takip neticesinde teknolojiyi doğru kullandırmamız lazım.”

VELİLER ÇOCUKLARININ BAŞINDA DURUYOR

Çocuğunun tablete olan ilgisinin arttığını söyleyen Hülya Gündüz ise 8 yaşındaki kızının elektronik cihazlarla uğraşırken kendisinin hiç duymadığı, bilmediği oyunları tabletine indirdiğini ve bu nedenle de tablete el koyduğunu kaydetti.

Çoğu anne ve babanın çocukları yaramazlık yaptığında tablet verdiğini söyleyen bir diğer veli Hurşit Bölgen ise aklı başında olan çocuğun ders dışında farklı şeylerle ilgilenmeyeceğini belirtti.

Çocukların ders dışında devamlı tablet de oyun oynayarak vakit geçirdiğini söyleyen Aysel Çamkaya da, “Derse ara verildiğinde geri derse girmek istemiyor. Mecburen derse girmesi için başında duruyorum” diye konuştu.

Çocukların EBA’da ders dinlerken çok fazla dikkatinin dağıldığını söyleyen Coşkun Ören, “Benim çocuklarımla ablaları ilgilenip takip ediyor ve evde çok ciddi tartışmalar yaşanıyor. Dersi bırakıp oyun oynuyorlar” ifadelerini kullandı.

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