Online ders veren öğretmene sürpriz kutlama

Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Kaynarca ilçesinde, Atatürk İlkokulu 4-G sınıfı velileri, uzaktan eğitim sırasında öğretmen Esra Berber’i pasta ile ziyaret ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Kaynarca’daki Atatürk İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Esra Berber, evinde uzaktan eğitim verdiği sırada sınıfındaki öğrenciler hep birlikte ‘Anlat Bana Öğretmenim’ şarkısını söylemeye başladı. Öğrenciler üzerlerine giydikleri ‘Canım Öğretmenim’ yazılı tişörtlerle öğretmenlerinin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğrencilerin velileri ise aynı dakikalarda Esra Berber’in evine ellerinde pastayla gitti. Esra Berber hem öğrencilerine hem velilere teşekkür ederken o anlar ise veliler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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