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27 Nisan 2019
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GEÇEN yıl ramazan ayında sahur alışverişlerinin bir önceki yıla göre 5 kat arttığını açıklayan Hepsiburada, ramazana özel kampanya yaptığını duyurdu.
GEÇEN yıl ramazan ayında sahur alışverişlerinin bir önceki yıla göre 5 kat arttığını açıklayan Hepsiburada, ramazana özel kampanya yaptığını duyurdu.duyurdu.
Teknoloji Haberleri

Online alışveriş sahurda 5 kat artıyor

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GEÇEN yıl ramazan ayında sahur alışverişlerinin bir önceki yıla göre 5 kat arttığını açıklayan Hepsiburada, ramazana özel kampanya yaptığını duyurdu.

Hepsiburada, ramazan ayı boyunca devam edecek yeni kampanya yaptığını belirtti. Kampanyada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm temel mutfak ihtiyaçlarının topluca alınabileceği ramazan gıda paketleri, hurma, sahur sofralarına özel kahvaltılık ürünler, sağlıklı sofraların olmazsa olmazı zeytinyağı, iftara özel pratik çorba ve hazır yemekler, iftar sonrası çay keyfi için çeşit çeşit çaylar, bakliyatlar, salça, sos, baharatlar gibi ihtiyaç duyulan tüm ürünleri kampanyaya özel uygun fiyatlarıyla müşterilerimize sunuyoruz. Farklı bütçe ve beslenme alışkanlıklarına hitap eden 5 farklı ramazan kolisi çeşidi müşterilerimizi bekliyor.”

Önceki yılın ramazan alışverişi verilerini inceleyen Hepsiburada, 2018 ramazan ayında bir önceki yıla göre, e-ticaretten yapılan alışverişlerin 2 kat artığını bildirdi. Verilere göre 2018’in ramazan ayında sahur vaktine denk gelen 00.00’dan 06.00’ya kadar olan alışverişler, bir önceki yılın ramazan ayına göre de 5 kat arttı.

RAMAZAN’DA KİTAP ALIŞVERİŞİ ARTIYOR

Ayrıca 2018’in ramazan ayında uzun sahur saatlerinin kitaplara olan talebin de önceki yıla göre yüzde 57 artırdığı açıklandı. En çok alışveriş yapan yaş grubunun 25-40 yaş arası olduğunu belirtildi. En fazla talep İstanbul’dan gelirken onu sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Balıkesir, Hatay, Konya, Adana takip etti.

TEMEL TÜKETİM VE GIDA ÜRÜNLERİNE TALEP ZİRVEDE

Ramazanda en fazla alışveriş yapılan kategori temel tüketim ve gıda olurken, onu temizlik ürünleri takip etti. Gıda alışverişinde ramazan gıda paketleri, peynir, zeytin, bal, reçel, bakliyat ürünleri, zeytinyağı, hazır kahve, Türk kahvesi, çay, hediyelik çikolata, şeker, hazır gıda ürünleri öne çıktı. Temizlik ürünlerinde ise bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı ve yumuşatıcısı, yüzey temizleyici, tuvalet kağıdı öne çıkan ürünler arasında yer aldı. Sağlık ve güzellik ürünleri arasında ise en çok ağız ve diş sağlığı ürünleri talep gördü.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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